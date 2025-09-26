ÁíºÛÁª¤ÎÏ¢Æü¤Î¸õÊä¼Ô½Ð±é¡¢¤ä¤Ï¤êÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡È¾¡¤ÁÇÏÍ½ÁÛ¡É¤¬¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÂå¤ï¤ê¾¡¼ê¤Ë¡Ö¾ðÊó³«¼¨¡×¡Û
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡ÛÀÄ¿¹¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÄ¹¤Î¡ÉË½¸À¡ÉÊóÆ»¡ÄÃÏÊý¶É¤Î¸½¾õ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¥¡¼¶É¤È·Ð±Ä¤Î°ã¤¤¤Ï¡©
¡¡¤½¤¦¡¢¤³¤Î¼ê¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Ã¤Æ¡¢¿ô»ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤¤Ã¤È"¾¡¤ÁÇÏÍ½ÁÛ"¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤¿¤À¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏµÄ°÷¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Ë¤Ï·ë¹½Âç¤¤Ê¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2²ó¤Û¤É¡ÖÀ¹Âç¤Ë²¼¼ê¤³¤¤¤¿¡×·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ä¶¥³¥ï¥¤¤Î¤ÇÍÌ¾¤ÊÂçÊªµÄ°÷¤ò¡¢¶É¤Î¼Ö´ó¤»¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤Þ¤Ç°ÆÆâ¤·¤¿»þ¤Ë¶ÉÆâ¤ÇÆ»¤ËÌÂ¤¤¡¢¤½¤ÎÂçÊª¤Ë¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÃå¤¯¤ó¤À¤Í¡©¡×¤È¥¹¥´¤Þ¤ì¤¿¡£
¢ÈÖÁÈ½Ð±éÃæ¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥È¤·¤Æ¥¹¥«¡¼¥È¤Î¤ª¿¬¤ÎÉôÊ¬¤¬ÇË¤ì¤¿ÍÌ¾½÷ÀµÄ°÷¤¬¡¢Ï²¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿Â¾ÈÖÁÈ¤Î°áÁõ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò¡¢ËÍ¤¬»ß¤á¤ë¤Î¤âÊ¹¤«¤º¤ËÌµÍý¤ä¤ê¤Ï¤¤¤Æ¹ñ²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤¿¡£
¡Ä¥¦¡¼¥à¤¤¤Þ»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤âÇØ¶Ú¤¬´¨¤¯¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¢¡¢ËÍ¤¬°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¡¤Þ¤¢¤½¤ì¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Æ¤ÏÀ²ñ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö°ìÉô¤ÎÍÎÏ¸õÊä¡×¤Ð¤«¤ê¤¬È¯¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¸¤Ä¤ÏÈÖÁÈ¥µ¥¤¥É¤â¡ÖÂÐÎ©´Ø·¸¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Ã¯¤ÈÃ¯¤¬ÂÐÎ©¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼vs¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦MC¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¤¢¤È¤ÇÀ¯¼£Éô¤È¤«µÄ°÷»öÌ³½ê¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±³ÆµÄ°÷¤Ë¸øÊ¿¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ç¤â¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤äMC¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÌÌÇò¤¯¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ëÍÎÏ¸õÊä¤Ë¤Ð¤«¤êÏÃ¤ò¿¶¤ê¤¿¤¬¤ë¡Ä
¢£ÍÎÏ¸õÊä¤Ð¤«¤ê¤¬¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¹½¿Þ¡¢¶ÉÆâ¤Ç¤âÂÐÎ©¡©
¡¡¤Þ¤¢¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¡Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦MC¤Î¾¡¤Á¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÏÅÜ¤é¤ì¤ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¡¢ÍÎÏ¸õÊä¤Ð¤«¤ê¤¬ÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤¦¤¤¤¦Æ¤ÏÀ²ñ¤ò¤ä¤ë¤È¡ÖÃ¯¤¬¾¡¤Ä¤«¡¢Ã¯¤¬Éé¤±¤ë¤«¡×¤ÏÍ½ÁÛ¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¥ì¥ÓÅª¤Ë¥¦¥±¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¿Í¤¬Âç½°¤Î¿´¤òÄÏ¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£±ÇÁü¤Ã¤Æ¥¦¥½¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¿´¤Ë¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«¿®¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ï¼«¿®¤Ê¤µ¤²¤Ë±Ç¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¤¤¯¤éÎ©ÇÉ¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯ÎÏ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤É¤¦¤Ë¤âÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡·ë²Ì¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÅª¤Ë¥ª¥¤¥·¥¤¿Í¡£¿ô»ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê¿Í¡×¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÊÄÃÌÜÇîÆ»¡¿¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢´é¥Ï¥áÎ¹¿Í¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
