¡¡ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¤¬9·î19Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç°úÂà»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢18Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÏÉÔÆ°¤Î4ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÄÌ»»261ËÜÎÝÂÇ¡¢950ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤â¡¢ÃæÆü¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤ÏÄÌ»»6ËÜÎÝÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÃæÅÄ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬Ç¯ÎðÅª¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò²á¤®¤¿¸å¡¢¸½ÌòºÇÈÕÇ¯¤òÃæÆü¤Ç½ª¤¨¤¿Îã¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¡£¡Úµ×ÊÝÅÄÎ¶Íº/¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û9·î23Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ò²÷¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤
¡¡À¾Éð»þÂå¤Î2008Ç¯¤Ë3ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÃæÅç¹¨Ç·¤â¡¢NPB¤ÎºÇ½ª½êÂ°µåÃÄ¤ÏÃæÆü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Éð»þÂå¤Î2008¡¢09Ç¯¤ËºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¡¢09Ç¯¤ËºÇÂ¿°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿ÃæÅç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹»±²¼¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢µð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢µð¿Í¤òÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2023Ç¯¥ª¥Õ¤ËÃæÆü¤Ø¡£¡Ö¤Þ¤¿¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¸½Ìò¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿Íâ24Ç¯¤Ï¡¢4·î13Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç±¦¼ê¼ó¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¡¢ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡£1·³ºÆ¾º³Ê¸å¤â¡¢½Ð¾ì15»î¹ç¤Ç13ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.000¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¸å¤Ï¤¢¤È72ËÜ¤ËÇ÷¤Ã¤¿ÄÌ»»2000°ÂÂÇ¤òÌÜÉ¸¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢°ÜÀÒÀè¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢º£Ç¯3·î27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤òÃÖ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½ÌòÉüµ¢¤·¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Î¥ß¥Ã¥É¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¥º¤ËÁª¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò2ÅÙ³ÍÆÀ¤·¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¡¢ÂÇÅÀ²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¾®³Þ¸¶Æ»Âç¤â¡¢µð¿Í¤ò»ö¼Â¾åÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢ÃæÆü¤Ç2Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡2007Ç¯¤Ëµð¿Í¤ËFA°ÜÀÒ¤·¤¿¾®³Þ¸¶¤Ï¡¢1Ç¯ÌÜ¤ËÁ°Ç¯¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ËÂ³¤¤¤Æ¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÇMVP¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¼ç¤Ë3ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ4Ç¯Ï¢Â³30ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤òµÏ¿¡£3ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°V¤È09Ç¯¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢11Ç¯°Ê¹ß¤Ï¸Î¾ã¤äÉÔÄ´¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢Ç¯¡¹½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¡£½Ð¾ì22»î¹ç¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿13Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¹½ÁÛ³°¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈFAÀë¸À¤·¡¢Í£°ì³ÍÆÀ¤Î°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡Íâ14Ç¯¤ÏÂåÂÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤ÆÂåÂÇ6ÂÇ¿ôÏ¢Â³°ÂÂÇ¡ÊÎòÂå3°Ì¡Ë¡¦ÂåÂÇ9ÂÇÀÊÏ¢Â³½ÐÎÝ¡ÊÆ±2°Ì¡Ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢81»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.301¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢18ÂÇÅÀ¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯ÌÜ¤âÂåÂÇÃæ¿´¤Îµ¯ÍÑ¤Ç7·î¤Þ¤ÇÂÇÎ¨3³ä°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢Æ±29Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Çº¸Èô¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿ºÝ¤Ëº¸ÂÀ¤â¤âÄË¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢°úÂà¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡8·î15Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¢ºå¿ÀÀï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤â¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¸½¼Â¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¤Ä¤¤¤Ë°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡°úÂà»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î21Æü¤Î¸ÅÁã¡¦µð¿ÍÀï¤Ç¤Ï¡¢4²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ø¤ÎÂÇµå¤òÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤ÇÆâÌî°ÂÂÇ¤Ë¤·¡¢ÄÌ»»2120ËÜÌÜ¡ÊÎòÂå31°Ì¡Ë¤òµÏ¿¡£¡Ö¡Ê¥×¥í¡Ë½é°ÂÂÇ¤âÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤âÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È´°Á´Ç³¾Æ¤·¡¢²ù¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿
¡¡°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¾¸å¤Ë°úÂàÅ±²ó¡¢ÃæÆü¤Ç3Ç¯´ÖÌ¾ÏÆÌò¤ËÅ°¤·¤¿¤Î¤¬¡¢µ¾ÂÇÀ¤³¦µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿ÀîÁê¾»¹°¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡µð¿Í»þÂå¤Î2003Ç¯8·î20Æü¤Î²£ÉÍÀï¡¢À¤³¦¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ëÄÌ»»512¸ÄÌÜ¤Îµ¾ÂÇ¤ò·è¤á¤¿ÀîÁê¤Ï¡¢Æ±Ç¯9·î14Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Î»î¹ç¸å¡¢°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢1·³¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤Î¥Ý¥¹¥È¤âÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¤ÎÅÅ·â¼Ç¤¤Ë¤è¤ê¡¢¿·ÂÎÀ©¿Í»ö¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤Ç¡¢2·³¥³¡¼¥Á¤ËÏÃ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤º¡¢°ìÅ¾¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÀë¸À¡£Íî¹çÇîËþ´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæÆü¤Ë¥Æ¥¹¥ÈÆþÃÄ¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÁê¤Î¡È°ì·Ý¡É¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿Íî¹ç´ÆÆÄ¤Ï¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òµá¤á¤ë°ìÊý¡¢¼ã¼ê¤Ë·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤ë»ØÆîÌò¤È¤·¤Æ¤â½ÅÍÑ¡£¡Ö¤¢¤È¤Ï¥¸¥¤¡Ê°¦¾Î¡Ë¤ËÊ¹¤±¡×¤È°ìÇ¤¤·¤¿¡£
¡¡Íâ04Ç¯4·î4Æü¤Î¹ÅçÀï¡¢±äÄ¹11²óÌµ»à°ìÎÝ¡¢ÂåÂÇ¤È¤·¤Æ°ÜÀÒ¸å½é½Ð¾ì¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿ÀîÁê¤Ï¡¢ÄÌ»»515¸ÄÌÜ¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¡¢Î©Ï²ÏÂµÁ¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë6·î23Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç°ÜÀÒ¸å½é°ÂÂÇ¡¢Íâ24Æü¤ÎÆ±°ì¥«¡¼¥É¤Ç°ÜÀÒ¸å½éËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Îµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂçÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡µð¿Í»þÂå¤Î21Ç¯´Ö¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Ï2²ó¤À¤±¤À¤Ã¤¿ÀîÁê¤À¤¬¡¢Æ±Ç¯¤Ï8·î1Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡¢9·î10Æü¤Î¹ÅçÀï¤È1¥·¡¼¥º¥ó¤Ç2ÅÙµÏ¿¡£¡Ö¡ÊÍî¹ç´ÆÆÄ¤¬¡Ë¾å¼ê¤Ë»ä¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢»î¹ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ê¼«Ãø¡ØÌÀÆü¤Ø¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¡ÙKK¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥º¡Ë¤È²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2006Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£ÄÌ»»µ¾ÂÇ¿ô¤ò¡Ö533¡×¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¡£
27Ç¯¤â¸½ÌòÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¸Ø¤ê
¡¡°ìÊý¡¢½ÐÌá¤ê¤Î·Á¤Ç¸½ÌòÀ¸³è¤òÃæÆü¤Ç½ª¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢»³ºêÉð»Ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÃæÆüÆþÃÄ10Ç¯ÌÜ¤Î1996Ç¯¤Ë½é¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡Ê39ËÜ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢³ÚÅ·»þÂå¤Î2007Ç¯¤Ë¤â38ºÐ¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡Ê43ËÜ¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢NPB»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤ÎÎ¾¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇÎ¨.229¡¢11ËÜÎÝÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿2011Ç¯¥ª¥Õ¡¢À±ÌîÀç°ì´ÆÆÄ¤«¤é°úÂà´«¹ð¤ò¼õ¤±¤¿»³ºê¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸½ÌòÂ³¹Ô¤òË¾¤ß¡¢¡ÖµëÎÁ¤Ê¤ó¤Æ1±ß¤âÍ×¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢1Ç¯´ÖÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍê¤ß¹þ¤ß¡¢¸ÅÁã¡¦ÃæÆü¤ËÉüµ¢¡£43ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥ª¥ä¥¸µÏ¿¤ò¤É¤ó¤É¤óÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈËÜÎÝÂÇÎÌ»º¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Íâ12Ç¯¤Ï³«ËëÀï¤Ë4ÈÖ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ê¡¢4·î²¼½Ü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡£Éüµ¢¸å¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Ä´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢ÂÇÎ¨.209¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢13ÂÇÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Áª¼êÀ¸Ì¿¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤ó¤À13Ç¯¡¢2ÅÙÌÜ¤Î2·³Íî¤Á¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢°úÂà¤ò·è°Õ¡£10·î5Æü¤ÎDeNAÀï¤Î2ÂÇÀÊÌÜ¤Ë»°±ºÂçÊå¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÄÌ»»1834ËÜÌÜ¤Î°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¡Ö27Ç¯¤â¸½ÌòÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¸Ø¤ê¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¡Î±¹§²ð¤âMLB¡¢ºå¿À¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ÌòºÇ¸å¤Î2Ç¯´Ö¤Ï¡¢¸ÅÁã¡¦ÃæÆü¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
