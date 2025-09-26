ちょうど1年前の9月26日、無罪判決を言い渡された袴田巌さん。現在、姉のひで子さんと穏やかな生活を送っています。あの無罪判決が世の中に与えた影響とは…。



23（火）、支援者の補助を受けながら日課の散歩をした袴田巌さん（89）。死刑囚から一人の市民となった袴田さんですが、半世紀近い獄中生活の影響で、いまだに「妄想」の世界に入り込む拘禁症状が続いています。



1966年の旧清水市一家4人殺害事件で一度は死刑が確定した袴田さん。当時30歳でした。2014年、再審開始が認められ、48年ぶりに釈放されましたが、長年の死刑への恐怖で精神はむしばまれ浜松市の自宅に戻った直後は、家の中をただひたすらに歩き続ける様子もみられました。その後、徐々に生活を取り戻し、長いときには1日5時間も街を散歩。袴田さんはこの散歩を「街を守るためのパトロール」だと話していました。





（袴田巌さん）「きょうはね…ローマに行くんだ。ローマ王になるんだ。」そして、釈放から10年となった1年前の9月26日。（伊藤薫平キャスター）「袴田巌さんに無罪判決、無罪判決と掲げられました」再審＝やり直しの裁判で無罪判決が言い渡された袴田巌さん。（袴田巌さん）「待ちきれない言葉でありました。 完全に無罪勝利が実りました。どこまで闘い勝てるか。よろしくお願いいたします」（姉・ひで子さん）「ありがとうって言いな」（袴田さん）「ありがとうございました」袴田さんを取り巻く環境は変わりました。無罪が確定後、県警本部長が直接謝罪。さらに、44年ぶりに選挙権が回復し衆院選で投票を行いました。この1年を振り返り姉のひで子さんは、（姉・ひで子さん）「妄想の世界にいて、ニコニコして一人で座ってニコニコしているの。昔は目がつり上がってね。目が三角になっていたけれど、そういう表情はなくなってきた。巌を自由にしておくのが一番の薬だと思う。いらんことは言わないで、巌のなすがままにして今のところ生活しているの。」妄想の世界にいながらも表情がやわらかくなってきたという袴田さん。最近は足腰が弱くなり、車いすに乗って出かけるようになりましたが、穏やかな日々を過ごしています。（袴田巌さん）「（Ｑ．体調はいかがですか？）闘いに勝てばそれでいいということだね。（Ｑ．暑いですが、いかがですか？）なかなか届かないということだね。」一方で、散歩中に市民から話しかけられ突然トイレに逃げ込むなど、拘禁症状が強く出るときもあり、深く負った心の傷は癒えていません。捜査の責任を追及するため袴田さんの弁護団は10月、国と県に約6億円の賠償を求める裁判を起こす予定です。そして、袴田さんの無罪判決によって大きく動き始めたものがあります。それが、再審制度の見直しです。（姉・ひで子さん）「だからその法律をつくった国が責任をとってくれないことには困る。えん罪被害者も相当苦しんでいる。大勢何年も苦しんでいる方がいらっしゃる。そういう人たちのためにも、再審法改正はぜひ実行してもらいたい。」弟の無罪判決を得るために闘ってきたひで子さんは92歳。この1年間、全国各地に足を運び、40回以上講演会などに参加してきました。袴田さんの再審をめぐっては、犯人の着衣とされてきた「5点の衣類」のカラー写真など、重要な証拠が開示されるまで時間がかかり、最初に再審を求めてからやり直しの裁判が始まるまで、40年以上かかりました。ひで子さんは、見直しを議論する国の審議会にも出席し、再審が速やかに開かれるよう強く求めました。袴田さんの無罪判決がきっかけとなり進んでいる、再審法改正の現状は…。（伊藤薫平キャスター）再審法改正の最新の動きです。2025年6月、立憲民主党、国民民主党など野党６党が共同で「再審法改正案」を衆議院に提出しました。「証拠開示の規定」、「検察官の不服申し立ての禁止」などを盛り込んでいます。他にも法務省の諮問機関、法制審議会でも議論が続いています。（津川祥吾 アンカー）若狭さんは、かつて東京地検特捜部の副本部長もされてらっしゃいます。この問題は専門だと思いますが、今国会の中ではこれまさに変えようという動き本格化してると思いますが、法務省の方は割と慎重らしいですね。（若狭勝 弁護士）そうですね。今、法制審議会で議論されているんですが、そこにおいては法務省はかなり消極的な意見を述べているようです。証拠開示の規定の関係で言うと、どんどん変えていくっていうことの総論はいいんですけれど、各論として証拠開示をどこまで開示するのかっていう程度、範囲っていうものに関して、結構問題が起きてくる可能性があって。（津川祥吾 アンカー）一般的には証拠はなるべく全部開示してくださいという風に思うんですが、そうでもないんですか？（若狭勝 弁護士）私も今は刑事弁護もやっていて、全部見せてよという思いはあるんですけれど、検事をやっていた経験からいくと、3人目撃者がいたら3人とも違うことを言うっていうのは結構あるんですよ。それを全部最初から証拠開示すると結局じゃあどうなのっていうことで、審議が分からなくなって本当の犯人が処罰できなくなる恐れっていうのが、一方ではあるんです。そういう実務的なことも加味しながら、証拠開示をどの程度するのか、というのが結局これからの議論の的だと思います。（津川祥吾 アンカー）再審においてもそこが非常に重要なポイントになってくるということですね。