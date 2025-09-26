去年7月の豪雨の被害を受け、集団移転の検討が進められている戸沢村蔵岡地区で25日夜、住民への説明会が開かれ、集団移転先の候補地が村から示されました。候補地の提示を踏まえ、今後改めて集団移転の可否を問うアンケートが実施されます。



戸沢村蔵岡地区は去年7月の大雨で69世帯全てが浸水し、住民たちの集団移転に向けて検討が進められています。

被災から1年2か月が経過した25日、集団移転に関する2度目の住民説明会が開かれ、65世帯103人が出席しました。





加藤文明戸沢村長「移転先地を初めてこの場で公表して前に進んでこれから事業計画を立てて令和8年度の早い段階で大臣に提出をして合意まで行ければいい」説明会では村の担当者から集団移転先の候補地が初めて示されました。村によりますと、災害の危険性が少なく、住宅団地の用地が確保できる場所として、村内北部の3か所を候補に絞りました。その後、ライフラインの整備状況や交通インフラの充実さなど34の項目を基に3つの土地を比較。その結果、最も評価が高かった「戸沢村中央公民館」南側に隣接する名高地区のおよそ5万平方メートルの土地を移転候補地として住民に示しました。この場所は蔵岡地区から最上川を挟んで北に車で10分ほど、また、地区の27世帯が住む仮設住宅からおよそ300メートルの場所に位置します。5万平方メートルの土地には住宅団地を整備する計画で、戸建てを希望する世帯に対し、100坪と150坪の区画を分譲する予定です。また、団地の入り口には新たに公民館も整備する方針です。このほか、現在の仮設住宅を集合住宅に改修します。場所は現在のままで、2つの部屋を合わせて1部屋に改修し、1世帯当たりの間取りを広げる構想です。山崎昇蔵岡地区会長「村営バスも通っているし、近くに商業施設や金融機関もある。近場で用を済ませるという点においても最良の適地ではないか」地域住民 芦原良子さん（仮設住宅に居住）「仮設住宅も改修してくれるということで多分そっちに行くことになるかなと思う。だいぶ気持ちも落ち着いてきた前向きにまず進んでいく」加藤文明戸沢村長「住民にはわかってもらえたんじゃないかと表情を見ていて感じ取った。これから目安の概算金も示しながらそれを受けて第2の人生設計を立てられるのかなと」集団移転に伴う補償金や蔵岡地区の土地を買い取る費用については、ことし6月、概算の金額を算出するため、建物の外観調査が行われました。村は調査をもとに算出した住民に支払う概算金を9月29日から10月5日までの間に、世帯ごとに説明する予定です。地区住民 鈴木博也さん「概算金が出るということでそれを見て戸沢村に残れるのか残れないのか、家を建てられるのかとか。やっぱり戸沢村に残りたいというのが一番の希望なので残れればいいなとは思っている」村では、概算金を提示するタイミングに合わせて、改めて集団移転への賛同の可否や希望する移転先などを聞くアンケートを実施します。その結果、69世帯全てが移転に賛同し、かつ半数以上の世帯が村の提示した候補地への移転を希望した場合、ことし12月末までに住民説明会を開いて、移転先の整備案などを提示する予定です。