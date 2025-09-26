¹¾¸ýÍÎ²ð¡¢ºÊ¡¦¿¹¹âÀéÎ¤¤ÈÃç¿¼¤á¤¿¥¥Ã¥«¥±ÌÀ¤«¤¹¡ÖÈà½÷¤Ï¥É¥é¥à¤¬¹¥¤¤Ç¡Ä¡×99Ç¯·ëº§
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹¾¸ýÍÎ²ð¡Ê57¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ºÊ¤Ç²Î¼ê¤Î¿¹¹âÀéÎ¤¡Ê56¡Ë¤ÈÃç¤ò¿¼¤á¤¿¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹¹â¤È¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥é¥¸¥ª¤È¤«¤Ç¤¢¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤¿¤Î¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀôÃ«¤·¤²¤ë¼çºÅ¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¹¾¸ý¤Ï¥®¥¿¡¼ÃÆ¤±¡ª¿¹¹â¤Ï¥É¥é¥à¤À¡ª¡×¤ÈÀôÃ«¤«¤é¡È»ØÌ¾¡É¡£¡ÖÈà½÷¤Ï¥É¥é¥à¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ËÍ¤â¥®¥¿¡¼¤ò°ì½ï¤ËÃÆ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¥¥Ã¥«¥±¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¾¸ý¤Ï¿¹¹â¤È1999Ç¯6·î¤Ë·ëº§¤·¡¢2000Ç¯2·î¤ËÄ¹½÷¡¢2002Ç¯5·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£