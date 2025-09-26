¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡29Æü¡Á10·î4Æü¤ËG1¡Ö¥¦¥§¥¤¥­¡¼¥«¥Ã¥×³«Àß71¼þÇ¯µ­Ç°¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤ÎPRÂâ¤¬26Æü¡¢Åìµþ¡¦±ÛÃæÅç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤òË¬¤ì¡¢Âç²ñ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£

¡¡Åìµþ»ÙÉô¤«¤é¤Ï¡¢SG5V¤ò¸Ø¤ëÉÍÌîÃ«·û¸ã¤òÃæ¿´¤Ë9¿Í¤¬½Ð¾ì¡£ÉÍÌîÃ«¤Ï29Æü¤Î½éÆü¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Ç2¹æÄú¡¢º£Ç¯SG2V¤Îº´Æ£Î´ÂÀÏº¤Ï30Æü¤Î¥É¥ê¡¼¥àÀï5¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÊöÎµÂÀ¡Êº´²ì¡Ë¡¢³ý¸¶Íªµª¡Ê²¬»³¡Ë¡¢¶ÍÀ¸½çÊ¿¡Êºë¶Ì¡Ë¤é¶¯¹ë¤¾¤í¤¤¤Î±óÀ¬Àª¤È¤Î·ãÀï¤ÏÉ¬»ê¤À¡£

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦ÀÅÇÈ¤Þ¤Ä¤ê¤ËÊ±¤·¤¿¾®¾¾¤ê¤Ê¤Ï´üÂÔ¤ÎÁª¼ê¤Ëº´Æ£Î´¤òµó¤²¡ÖÏ¢Â³¤ÇSG¤ò³Í¤Ã¤Æ¾è¤ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½ãÃÏ¸µ¤Ç¤ÎG1À©ÇÆ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£

¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÁ´¥ì¡¼¥¹¤òÀ¸ÇÛ¿®¤·¡¢Á°¸¡Æþ¤ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÇÛ¿®¤¹¤ë¡£

¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢Àá´Ö5000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¼Ô¤ËÃêÁª¤Ç¸½¶â1Ëü±ß¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡£Í¥¾¡Àï¤Þ¤Ç¤Ë5000±ß°Ê¾å¡¢¤µ¤é¤ËÍ¥¾¡Àï¤Ç5000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç¤Ç10Ëü±ß¡Ê1¿Í¡Ë¤¬Åö¤¿¤ë¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï68²¯±ß¡£