¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥¢¥·¥º¡×Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê54¡Ë¤¬25Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥´¥Á¥ã¡¦¤Þ¤¼¤ÃÅ·¹ñ¡ª¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹üÀÞ¤·¤¿±¦Â¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ¤Ï¡¢7·î31Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡×¤Ç¡¢±¦Â¤Î¹üÀÞ¤òÊó¹ð¡£ÃÊº¹¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¾¾ÍÕ¾ó¤ò»È¤Ã¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£½µ¤«¤é¥®¥×¥¹¤¬¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö2¥«·î¡¢¾¾ÍÕ¾ó¤ÇÂ¾å¤²¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©µ×¡¹¤Ë²¼¤í¤·¤¿¤é¼ã´³Â¼ó¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÀÞ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¤«¤Ð¤¦¤»¤¤¤«¡¢ÊÑ¤ÊÊâ¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡£º£¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¥Ú¥ó¥®¥ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÊâ¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸½¾õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÆóÂÊâ¹ÔËüºÐ¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ó¤Ê²÷Å¬¤Ç¡£ÃÏµå¤òÆ§¤ß¤·¤á¤Æ¤ëÂ¤ÎÎ¢¤ò¼Â´¶¤·¤Ê¤¬¤é´¶¼Õ¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤ë¡£ÆóÂÊâ¹Ô¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤ÈÇ®¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
