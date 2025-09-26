俳優の古田新太（59）が25日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後10・00）に出演。不眠に悩んでいることを明かした。

大の酒好きで知られる古田。就寝直前まで飲酒し、休日なら「起きた時から飲んでる」。それもあってか「ショートスリーパーなの。何回も起きちゃう」と話した。

そこで番組では、ホテルの部屋にカメラを設置し、古田の1日に密着。

この日はオフで、午前8時からビール、11時から焼酎水割り5杯。さらに、夕方からは、コンビニのホットスナックや激辛スナックをつまみに水割りやビールを飲んでいった。

日付が変わる頃にはベロベロになりベッドへ。しかし、すぐに起床し、再び酒を飲み始めようとした。すると、ソファに座った瞬間、頭から転がり落ちた古田。結局、その後も飲み続け、19時間半でビール2缶、焼酎1本と2杯を飲み干した。

この映像を見たスタジオの睡眠健康指導士は「正直、衝撃的でした」と本音をもらし「アルコールは睡眠の視点から見ると避けていただきたい。寝酒は途中で起こしてしまうので、アルコール自体はよくない」と説明した。