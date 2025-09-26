¡Ú ¼ñÎ¤ ¡ÛÂè°ì»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡Öº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡×¡Ö¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤òÉ¬¤º¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×É×¡¦»°»³Î¿µ±¤ÈÏ¢Ì¾¤ÇÊó¹ð¡Ú Á´Ê¸ ¡Û
ÇÐÍ¥¤Î¼ñÎ¤¤µ¤ó¤ÈÉ×¤Î»°»³Î¿µ±¤µ¤ó¤¬Ï¢Ì¾¤Ç¡¢¼ñÎ¤¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¡¢Âè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êó¹ðÊ¸¤Ç¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤ò»Ï¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤½¤·¤Æ°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¹¬¤»¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦Ê¸¾Ï¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¡¢Ìµ»ö¤ËÂè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÑ¤ï¤é¤º1ÈÖ¶á¤¯¤Ç½Ð»º¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿»äÃ£¤ÎÎ¾¿Æ¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤ä±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿ÀèÀ¸¡¢»º±¡¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Î°¦¤äå«¡¢Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»äÃ£¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¿¼Â¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤òÉ¬¤º¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤âÍ¥¤·¤µ¤È°¦¤Ç°î¤ì¤ëÆü¾ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
»°»³Î¿µ± ¼ñÎ¤
Êó¹ð¤Ç¤Ï¡¢»º¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼ê¤¬¡¢¼ñÎ¤¤µ¤ó¤Î¾®»Ø¤ÎÀè¤È»°»³¤µ¤ó¤Î¾®»Ø¤ÎÀè¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¤ËÆó¿Í¤Î·ëº§»ØÎØ¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¤°õ¾Ý¤Î¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û