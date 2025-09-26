¥»¥Ö¥ó¶ä¤¬°ËÆ£Ãé¤È»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·È¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ë£Á£Ô£ÍÀßÃÖ¡þ
¡¡¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô<8410.T>¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö<8001.T>¤È»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£Ãé»±²¼¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹ÊÞ¤Ë¡¢¥»¥Ö¥ó¶ä¤¬±¿±Ä¤¹¤ë£Á£Ô£ÍÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ä·èºÑ¤Ê¤É¶âÍ»»ö¶È¤Ç¤ÎÄó·È¤Ë´Ø¤·¤ÆÎ¾¼Ò¤Ç¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¡£°ËÆ£Ãé¤Ï¥»¥Ö¥ó¶ä¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÂè»°¼Ô³ä¤êÅö¤Æ¤Ë¤è¤ë¼«¸Ê³ô¼°½èÊ¬¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ£±£¶¡ó¶¯¤Î³ô¼°¤òÊÝÍ¤·¡¢¹¹¤ËµÄ·è¸¢¥Ùー¥¹¤Ç£²£°¡ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç»Ô¾ìÇã¤¤ÉÕ¤±¤Ê¤É¤Ç³ô¼°¤òÄÉ²Ã¼èÆÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
