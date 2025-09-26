渡良瀬川に沿って走る「トロッコわっしー号」。目の前に迫る紅葉は圧巻！

春は満開の桜を満喫

栃木県、群馬県、埼玉県、茨城県を流れる渡良瀬川（わたらせがわ）。その渡良瀬川に沿うように走るのが「わたらせ渓谷鐵道」。この通称「わ鐵（わてつ）」は、沿線住民の足として普通列車と観光列車の二本立て。一部の列車を除き、JR両毛線の乗り入れる桐生駅（群馬県）と、JR・東武日光駅（栃木県）まで約35分でバス移動ができる間藤駅（まとうえき）の全線をむすび、アクセスのよさが魅力です。

しかも春は桜、夏は青々と茂る緑、秋は紅葉、冬は雪景色と四季折々の風景を楽しめるため、全国からおおぜいの観光客が訪れています。

旧名を足尾線という「わたらせ渓谷線」は、明治〜昭和にかけて日本の産業を支えた足尾銅山（あしおどうざん）で産出された銅を輸送するために敷かれました。沿線には足尾銅山の産業遺産がいくつも残されています。

この鉄道の全線開通は大正3年（1914）。山あいを流れる渡良瀬川に沿うように線路が敷かれているのは、当時、橋梁建造やトンネル掘削技術が進んでいなかったためだとか。逆に、そのおかげでトンネルの数が少なく、長いトンネルは全長5242ｍの草木トンネルぐらいです。開通から100年を超える鉄道だからこそ味わえる風景を堪能できるのが、「わ鐵」の大きな特徴です。

今回は、この観光列車の魅力をたっぷりお伝えするとともに、周辺エリアのおすすめ観光スポットも合わせてご紹介します。



春から秋は窓ガラスを外したオープンタイプに

座席は4人掛けのテーブル席。予約ができないので早めに駅へ

紅葉の名所、「小路瀬渓谷（こじせけいこく）」も車窓に！

全長約3.4mの「唐沢橋梁」は昭和10年（1935）に建造された国指定の文化財

「わたらせ渓谷鐵道」の観光列車は、「トロッコわっしー号」「トロッコわたらせ渓谷号」の2種類あります。このうち桐生駅から間藤駅までの全線を走る「トロッコわっしー号」は、JＲ桐生駅直結の1番線ホームで乗降できるので、首都圏からのアクセスがとても楽です。

この「トロッコわっしー号」は春から秋は窓ガラスを外したオープンタイプ。1両編成が基本で、旅行会社のツアー客などの予約があるときは車両が追加されるようになっています。

列車は「わたらせ渓谷鐵道」のキャラクター「わ鐵のわっしー」をモチーフにデザイン。木製ボックスシートは全52席あり、自由席です。運転席の右側に子ども用のダミー運転台、サービスカウンター、バリアフリートイレもあり、誰でも楽に旅を楽しめそうです。

そして、何よりもうれしいのが、目の前に紅葉や桜の花が迫り、眼下には渡良瀬川…風を受けて自然と一体になった気分を味わえること。ガタゴトとのんびり、ハイキング気分でトロッコ列車の旅を！



沿線駅で途中下車してのんびり旅

神戸（ごうど）駅併設の列車レストランに立ち寄る

「列車のレストラン清流（れっしゃのれすとらんせいりゅう）」の店内

オリジナル弁当は地元の味覚がいっぱい！ 「トロッコ弁当」店内1300円（みそ汁付）、テイクアウト1200円

「トロッコわっしー号」は、桜や花桃の名所も走ります。その中でも花桃の名所として知られる神戸駅では、毎年3月下旬から4月上旬には約300本の花桃が咲き誇ります。

その駅舎に隣接するのが「列車のレストラン清流」。このレストランは、かつて東武日光線を走っていた特急「けごん」の車体を利用したもので、食堂車のような雰囲気を楽しめます。

地元の特産品を使ったオリジナル弁当の「トロッコ弁当」や「やまと豚弁当」もここで製造販売。途中下車をすると、移動手段は通常の普通車を利用することになりますが、それもまた、「わたらせ渓谷鐵道」の楽しみ方のひとつ。ぜひ、立ち寄ってみてはいかがでしょう。



足尾銅山の坑内探索は通洞駅で途中下車

通洞駅で降りて徒歩約5分で「足尾銅山観光」に

歴史的遺産の足尾銅山をリアルに体験できる

「わたらせ渓谷鐵道」の旅では、立ち寄りたい歴史的遺産がたくさんあります。たとえば、「足尾銅山（あしおどうざん）」。この銅山は江戸幕府直轄の銅山として栄え、明治以降は昭和48年（1973）に閉山するまで現在の古河機械金属が運営しました。

通洞駅（つうどうえき）から徒歩約5分の「足尾銅山観光」は、トロッコと徒歩で坑道内を見学できます。数々の資料や鉱員を模したリアルな人形などが展示され、当時の銅山の世界へとタイムトリップ。わくわくの体験ができます！

■足尾銅山観光（あしおどうざんかんこう）

住所：栃木県日光市足尾町通洞9-2

TEL：0288-93-3240

営業時間：9〜17時（入館16時15分まで）

定休日：無休

料金：830円



明治・大正・昭和初期の栄華にふれる

江戸時代から掘られてきた足尾銅山は、明治〜昭和初期が全盛期。戦前まで日本には財閥が存在し、古河財閥もそのひとつです。当時の多くの財閥には資金力があり、従業員向けの保養施設なども数多く保有していました。

「古河掛水倶楽部（ふるかわかけみずくらぶ）」は、当時の古河鉱業の迎賓館で、現在は国の登録有形文化財に指定されています。建物外観だけでなく、調度類も展示されているので、ぜひ、立ち寄ってみては？

■古河掛水倶楽部（ふるかわかけみずくらぶ）

住所： 栃木県日光市足尾町掛水渡良瀬橋

TEL：0288-93-2015

営業時間：10時〜15時30分（入館14時45分まで）

定休日：月〜金 ※土・日曜，祝日のみ営業

定休日：月〜金曜、12〜3月

料金：500円

■わたらせ渓谷鉄道 「トロッコわっしー号」

（わたらせけいこくてつどう とろっこわっしーごう）

運転区間：桐生駅〜間藤駅

TEL：0277-73-2110（わたらせ渓谷鐵道本社）

運転日：土・日曜、祝日（3月、4月、10月・11月は平日も運転、要確認）、1日2往復（冬期1往復）

料金：乗車券1130円＋トロッコ整理券520円（乗車区間により乗車料金は異なる）



『観光列車の旅 25プラン』最新版発売中！

2025年9月26日発行

掲載した情報をはじめ、全国の魅力あふれる観光列車についてもっと知りたい方は、『観光列車の旅 25プラン』をご覧ください。



●施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は『観光列車の旅 25プラン』（2025年9月26日発行）に掲載した記事をもとに作成しています。