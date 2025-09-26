上戸彩、大沢たかお主演映画イベントで“ご立腹”「私だけが悪い人みたい…」 大沢は3度北極訪れた過去告白
俳優の大沢たかおが主演を務める映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』の初日舞台あいさつが26日、都内で行われた。
【写真】カワイイ！鮮やかな水色のドレスで登場した上戸彩
この日は、大沢のほか、上戸彩、津田健次郎、中村蒼、渡邊圭祐、笹野高史、江口洋介、吉野耕平監督が登壇。登壇時には、キャストがざわつく場面も。上戸以外のキャストが、他のキャストの後ろ側を通っていたようで、上戸は「台本に（前を通ると）書いてあるから。私だけ悪い人みたいになっちゃって。みんなが後ろを歩くから！」と頬をふくらませていた。
本作は、『モーニング』（講談社）で1988〜96年に連載された、かわぐちかいじ氏の同名漫画が原作。「核抑止力をもって世界平和をいかに達成するか」という真摯（しんし）な問題提起が、緊迫の海中戦闘アクションと重厚な政治サスペンスに乗せてストーリー展開される、唯一無二のアクション・ポリティカル・エンターテインメント作品。
2023年に映画『沈黙の艦隊』として劇場公開。日本映画初となる海上自衛隊・潜水艦部隊の協力を得て撮影した実物の潜水艦と、日本屈指のVFX技術を融合させた臨場感あふれる映像体験は、大きな話題に。その後、ドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 〜東京湾大海戦〜』が動画配信サービス「Prime Video」で配信された。その続編となる本作は、極寒の氷の世界・北極海を舞台に、原作随一のバトルシーンを壮大なスケールで描く。
本作の舞台となっている北極圏に3度訪れたことがある大沢は「映画でも出てくる極寒の世界です。（外に）出ているだけで顔が真っ白になる。マイナス35度なのでなかなか立っているだけで厳しい」と紹介。その時のことを思い出して（演じました）」と語った。
劇中には、大沢が実際に撮影したオーロラの写真を使用して作った場面も。大沢は「本物に近づけたいというので、提供しました」と明かし、その写真をステージ上で公開。遠目でも伝わる美しさに会場からは「おぉっ」と声が漏れていた。
