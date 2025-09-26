µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¡¢¡Ö½÷»Ò³ÊÆ®²È¡×¤¿¤Á¤È¤Î¥´¥ë¥Õ²ñ¤òÊó¹ð¡ÖÎ®ÀÐ¡¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤À¤Ê¡¼¤È¡×
¡¡¸µ½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¡Ê42¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀèÆü¡¢½÷»Ò³ÊÆ®²È¤Ç¥´¥ë¥Õ¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï¡Ö½é¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸µ½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤Ç¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÅÐºä³¨è½¡Ê32¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê33¡Ë¤é¤È¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡¡³¨è½¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ù¥¹¥È¹¹¿· ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Þ¤ÀÈ¾Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¹â¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¤È¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÎ®ÀÐ¡¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤À¤Ê¡¼¤È¡×¡Ö¾Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¥´¥ë¥Õ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°Æ°²è¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤¿¤Ö¤óÁ´°÷¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤ó¤«¤Ç¥Ü¡¼¥ëÂÇ¤Ã¤¿¤é600¥ä¡¼¥É¤°¤é¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
