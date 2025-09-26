¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û´üÂÔ¤Î2Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦Á°ÅÄÍª¸à¤¬ ¡Öº¸Éª´ØÀá¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°½Ñ¡×¡¡¶¥µ»Éüµ¢¤Þ¤Ç3¡Á4¥ö·î¤Î¸«¹þ¤ß
¥×¥íÌîµå¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï26Æü¡¢Á°ÅÄÍª¸àÅê¼ê¤¬º´²ì»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤Æ¡Öº¸Éª´ØÀá¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°½Ñ¡×¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ê½Ñ¤ÏÌµ»ö½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥µ»Éüµ¢¤Þ¤Ç3¡Á4¥ö·î¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÂçºå¶Í°þ¹â¹»¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Á°ÅÄÅê¼ê¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îºòµ¨¤Ï¡¢2·³¤Ç¼ç¤ËÀèÈ¯¤È¤·¤Æ12»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£ËÉ¸æÎ¨1.94¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢10·î1Æü¤Ë¤Ï1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¡¢2·³¤Ç15»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨1.72¤òµÏ¿¡£1·³¤Ç¤Ï2ÅÙ¤ÎÀèÈ¯´Þ¤à3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.97¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿8·î23Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï¡¢4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤Ë½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ë¤â¡¢2HR¤òÍá¤Ó2¼ºÅÀ¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Î1·³ÅÐÈÄ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£