[PTS]¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó17»þ30Ê¬»þÅÀ¡¡¾å¾º65ÌÃÊÁ¡¦²¼Íî248ÌÃÊÁ¡ÊÅì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¡¡9·î26Æü¤ÎPTS¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê17:00～06:00¡Ë17»þ30Ê¬»þÅÀ¤ÇÇäÇã¤¬À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ï343ÌÃÊÁ¡£Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¤Ç¾å¾º¤Ï65ÌÃÊÁ¡¢²¼Íî¤Ï248ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¹½À®ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÀ®Î©¿ô¤Ï62ÌÃÊÁ¡£¤¦¤ÁÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬9ÌÃÊÁ¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï51ÌÃÊÁ¤ÈÇä¤ê¤¬Í¥Àª¡££Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ï¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿®<1570>¤Ï95±ß°Â¤ÈÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡PTS»Ô¾ìÁ´ÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÆü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Î26Æü½ªÃÍÈæ¤Î¾å¾ºÎ¨¡¦²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢¤PTSÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <4446>¡¡¥ê¥ó¥¯¥æー£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡546¡¡¡¡+80¡Ê +17.2%¡Ë
2°Ì <2629>¡¡£é£Æ£Å£Ç£Â£Á¡¡¡¡¡¡ 5486¡¡ +700¡Ê +14.6%¡Ë
3°Ì <6255>¡¡¥¨¥Ì¥Ôー¥·ー¡¡¡¡¡¡¡¡777¡¡¡¡+96¡Ê +14.1%¡Ë
4°Ì <7337>¡¡¤Ò¤í¤®¤ó£È£Ä¡¡¡¡ 1665.5 +200.0¡Ê +13.6%¡Ë
5°Ì <8105>¡¡ËÙÅÄ´ÝÀµ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡737.3¡¡+79.3¡Ê +12.1%¡Ë
6°Ì <5246>¡¡¥¨¥ì¥á¥ó¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡ 1111¡¡ +111¡Ê +11.1%¡Ë
7°Ì <1655>¡¡£é£ÓÊÆ¹ñ³ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡788¡¡+74.2¡Ê +10.4%¡Ë
8°Ì <8742>¡¡¾®ÎÓÍÎ¹Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡330¡¡¡¡+27¡Ê¡¡+8.9%¡Ë
9°Ì <8410>¡¡¥»¥Ö¥ó¶ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡310¡¡+19.9¡Ê¡¡+6.9%¡Ë
10°Ì <8316>¡¡»°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡¡¡¡¡ 4444¡¡ +201¡Ê¡¡+4.7%¡Ë
¢§PTSÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <9082>¡¡ÂçÏÂ¼«¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2031¡¡ -354¡Ê -14.8%¡Ë
2°Ì <7814>¡¡ÆüËÜÁÏÈ¯£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡800¡¡¡¡-90¡Ê -10.1%¡Ë
3°Ì <3965>¡¡¥¥ã¥Ô¥¿¥ë£Á¡¡¡¡¡¡817.2¡¡-72.8¡Ê¡¡-8.2%¡Ë
4°Ì <3992>¡¡¥Ëー¥º¥¦¥§¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡553¡¡¡¡-47¡Ê¡¡-7.8%¡Ë
5°Ì <2122>¡¡¥¤¥ó¥¿¥¹¥Ú¥¹¡¡¡¡¡¡ 1130¡¡¡¡-93¡Ê¡¡-7.6%¡Ë
6°Ì <8081>¡¡¥«¥Ê¥Ç¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1980¡¡ -150¡Ê¡¡-7.0%¡Ë
7°Ì <3726>¡¡¥Õ¥©ー¥·ー¥º¡¡¡¡¡¡¡¡566¡¡¡¡-39¡Ê¡¡-6.4%¡Ë
8°Ì <3245>¡¡¥Ç¥£¥¢¥é¥¤¥Õ¡¡¡¡¡¡ 1215¡¡¡¡-81¡Ê¡¡-6.2%¡Ë
9°Ì <3772>¡¡¥¦¥§¥ë¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1070¡¡¡¡-70¡Ê¡¡-6.1%¡Ë
10°Ì <7127>¡¡°ì²È£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡677¡¡¡¡-42¡Ê¡¡-5.8%¡Ë
¢¤PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <8316>¡¡»°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡¡¡¡¡ 4444¡¡ +201¡Ê¡¡+4.7%¡Ë
2°Ì <3436>¡¡£Ó£Õ£Í£Ã£Ï¡¡¡¡¡¡¡¡ 1457¡¡+29.5¡Ê¡¡+2.1%¡Ë
3°Ì <8267>¡¡¥¤¥ª¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1869¡¡+19.5¡Ê¡¡+1.1%¡Ë
4°Ì <9984>¡¡£Ó£Â£Ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡18979¡¡ +134¡Ê¡¡+0.7%¡Ë
5°Ì <6098>¡¡¥ê¥¯¥ëー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡ 8262¡¡¡¡+19¡Ê¡¡+0.2%¡Ë
6°Ì <6920>¡¡¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯¡¡¡¡¡¡19775¡¡¡¡+45¡Ê¡¡+0.2%¡Ë
7°Ì <6146>¡¡¥Ç¥£¥¹¥³¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46750¡¡¡¡+50¡Ê¡¡+0.1%¡Ë
8°Ì <6702>¡¡ÉÙ»ÎÄÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3595.6¡¡ +2.6¡Ê¡¡+0.1%¡Ë
9°Ì <4519>¡¡Ãæ³°Ìô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6290¡¡¡¡ +4¡Ê¡¡+0.1%¡Ë
¢§PTS [Æü·ÐÊ¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ] ÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¡¡ ¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡½ªÃÍÈæ¡Ê¡¡ Î¨¡¡¡Ë
1°Ì <8697>¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¡¡¡¡¡¡¡¡ 1600¡¡-90.0¡Ê¡¡-5.3%¡Ë
2°Ì <9201>¡¡£Ê£Á£Ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2981 -117.0¡Ê¡¡-3.8%¡Ë
3°Ì <6594>¡¡¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2550¡¡-86.5¡Ê¡¡-3.3%¡Ë
4°Ì <9107>¡¡Àîºêµ¥¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2179.5¡¡-61.0¡Ê¡¡-2.7%¡Ë
5°Ì <4502>¡¡ÉðÅÄ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4329¡¡ -109¡Ê¡¡-2.5%¡Ë
6°Ì <7267>¡¡¥Û¥ó¥À¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1610.5¡¡-39.5¡Ê¡¡-2.4%¡Ë
7°Ì <9101>¡¡Í¹Á¥¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5215¡¡ -118¡Ê¡¡-2.2%¡Ë
8°Ì <4042>¡¡Åì¥½ー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2230¡¡-49.5¡Ê¡¡-2.2%¡Ë
9°Ì <3861>¡¡²¦»Ò£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡818¡¡-17.9¡Ê¡¡-2.1%¡Ë
10°Ì <4503>¡¡¥¢¥¹¥Æ¥é¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡ 1609¡¡-35.0¡Ê¡¡-2.1%¡Ë
¢¨PTS¤Î³ô²Á¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Í¥¯¥¹¥È¾Ú·ô±¿±ÄPTS¤ÎJ-MarketµÚ¤ÓX-Market¤è¤ê¼èÆÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
