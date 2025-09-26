俳優の遠藤健慎容疑者（24）が大麻を含む植物片を所持したとして、24日に麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことを受け、26日に所属のヒラタオフィスが声明を発表した。

所属事務所は「このたび弊社所属の俳優遠藤健慎が麻薬取締法違反の容疑で逮捕された件につきまして、関係者の皆様ならびにファンの皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と改めて謝罪。

「現在、捜査が進められており、弊社といたしましてはその推移を注視しております。今後につきましては、法的判断が出次第、速やかにご報告いたします・また、今回の件を重く受け止め、所属者への指導体制を見直し、再発防止に努めてまいります」

そのうえで「なお、未だ司法の判断が出ておりませんので、本人のSNSへの誹謗中傷等の書き込みはお控えくださいますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

同事務所は遠藤容疑者が逮捕された24日は「現在、関係各所と連携のうえ事実関係を確認しております。多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます」などと謝罪していた。

遠藤容疑者は麻薬取締法違反の罪で起訴された俳優の清水尋也被告と共同で所持していた疑い。清水被告とは、18年の映画「ミスミソウ」などで共演している。

2009年から子役として活動し、16年の映画「がらくた」で初主演。17年フジ系「明日の約束」、23年映画「劇場版 美しい彼〜etetnal〜」などに出演。21年にはNHK大河ドラマ「青天を衝け」で主人公・渋沢栄一の息子・渋沢秀雄を演じた。