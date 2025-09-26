ビリー・アイリッシュ、兄フィニアス・オコネルの婚約を祝福
ビリー・アイリッシュの兄で音楽プロデューサー、自身もFINNEAS名義で音楽活動をしているフィニアス・オコネルが、長年の恋人クラウディア・スレウスキと婚約を発表。ビリーが喜びを露わにした。
【写真】ビリーが共有したフィニアスとクラウディアの幸せそうな様子
フィニアスとクラウディアは、現地時間9月24日にインスタグラムを更新し、9月22日に婚約したことを発表した。「いついつまでも9.22」とキャプションが付けられた投稿では、大きなダイヤのリングを左手薬指にはめたクラウディアが、フィニアスにキスをする写真や、暮れなずむ丘のうえでフィニアスが片膝をついてプロポーズをするロマンティックな映像などがシェアされた。
ビリーはクラウディアの投稿を、インスタグラムストーリーズで再投稿し、号泣する絵文字と赤いハートを2つ添えて、喜びを露わに。また、プロポーズ直後とみられる2人から、ビデオ通話で報告を受ける様子をシェアし、手でハートを作る絵文字を添えた。
クラウディアは、YouTubeのチャンネル登録者数 245万人、インスタグラムのフォロワー数213万超を誇る人気クリエイターで、スキンケアブランドCYKLARの創業者であり、俳優の顔も持つ。フィニアスとは、2018年に出会い系アプリを通じて知り合い、以来7年近く交際。ビリーにそっくりすぎると話題になったこともある。彼のミューズであるほか、2022年のシングル「Mona Lisa，Mona Lisa」や、今年リリースされた「2001」のMVで監督を務めた。
彼女が「2001」のMVをシェアしたインスタグラムの投稿にフィニアスは「僕のヒーロー！！！」とコメント。「監督と恋に落ちる様子を描いたミュージックビデオです。制作は、僕が恋に落ちた監督！ これぞメタだ！！！」と綴っていた。
引用：「BILLIE EILISH」インスタグラム（＠billieeilish）
