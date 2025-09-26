立ち技格闘技「RISE」は26日、都内で「RISE WORLD SERIES2025 FINAL」（11月2日、両国国技館）の追加対戦カードを発表した。

RISE世界バンタム級王者の志朗（32＝BeWELLキックボクシングジム）は100戦以上の実戦経験のあるペットサンコム・ソー・ソンマイ（26＝タイ）とバンタム級（55キロ以下）で対戦する。志朗は8月の大田区大会でK−1系王者・玖村将史（26＝999）とベルトを懸けて対戦。3度のダウンを奪い、判定で見事に初防衛に成功した。3カ月ぶりの復帰戦に志朗は「前回3回のダウンを奪えたがKOできなかった。しっかり課題が見えたので、課題をクリアして今度はしっかりKOでいきたいと思います」とKO勝利を誓う。

8月以来3カ月ぶりの復帰戦には「勝利の感覚というかダウンの取り方は良かったが、人の急所に当てる当て方とか、徹底して攻撃力が増したんじゃないかな」とテクニックが向上したという。

2023年以来のタイ人との対戦となる。「最近はパンチの練習が多いので、前に出て蹴ってきたので、違った練習をしない練習をしないといけない。前に出てくれば当てやすいし、リスクもある」と警戒する。

玖村を倒して初防衛に成功。今後には「名前を出したくないがやらないといけない選手がいるので、評価を上げて、決まればいいなと思っている。自分が王者なので強い人がいたら、誰でもいいよと思います」と名前こそ出さなかったが、団体を超えての対戦を望んでいるようだ。

今回の大会には61キロの選手の試合が多いことには「55キロでトップは自分なので今年は61キロでいいですが、来年は55キロで大きいのをやってくれると思うので、自分は結果を残していくので期待してます」と話した。