µ»Ç½¼Â½¬À¸¤Î¿¦¾ì¤ÇË¡Îá°ãÈ¿ºÇÂ¿¡¡¡ÖÆÃÄê¡×¤â½é¸øÉ½¡¢¸üÏ«¾Ê
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï26Æü¡¢2024Ç¯¤ËÎ©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¤·¤¿³°¹ñ¿Íµ»Ç½¼Â½¬À¸¤¬Æ¯¤¯»ö¶È½ê¤Î¤¦¤ÁË¡Îá°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï8310¥«½ê¤Ç¡¢²áµîºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿Í¼êÉÔÂ¤òÊä¤¦Â¨ÀïÎÏ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ºßÎ±»ñ³Ê¡ÖÆÃÄêµ»Ç½¡×¤Î³°¹ñ¿Í¤¬Æ¯¤¯»ö¶È½ê¤Ø¤ÎÄ´ºº¾õ¶·¤â½é¤á¤Æ¸øÉ½¡£4395¥«½ê¤Ç°ãÈ¿¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µ»Ç½¼Â½¬À¸¤Ë´Ø¤¹¤ë°ãÈ¿¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢µ¡³£Áàºî»þ¤Î°ÂÁ´ÇÛÎ¸ÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿Ï«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡°ãÈ¿¤¬2837·ï¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢³äÁýÄÂ¶â¤ÎÉÔÊ§¤¤¤¬1774·ï¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£ÆÃÄêµ»Ç½¤âÆ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤Ç¡¢Æ±Ë¡°ãÈ¿¤¬ºÇÂ¿¤Î1378·ï¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊ¹©¾ì¤Ç°ÂÁ´ÁõÃÖ¤ÎÅÀ¸¡¤ò¤»¤º¡¢ÊñÁõÍÑ¤Îµ¡³£¤Î¿Ï¤ÇÆÃÄêµ»Ç½¤Î³°¹ñ¿Í¤¬¼ê¤Î»Ø¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£