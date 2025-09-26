ÂçËã¥ê¥¥Ã¥É¤òÈÎÇäÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤« ¸µÂåÉ½¤ÎÃË¤òÂáÊá
¡¡°ãË¡¤ÊÂçËãÀ®Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ê¥¥Ã¥É¤òÈÎÇäÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçËãÍ³Íè¤ÎÀ½ÉÊ¤ò°·¤¦ÈÎÇä²ñ¼Ò¤Î¸µÂåÉ½¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçËãÍ³Íè¤ÎÀ½ÉÊ¤ò°·¤¦¡Ö¥Á¥é¥¯¥·¡¼¡×¤Î¸µÂåÉ½°æ¾å¼÷µ£ÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤Ï¡¢µîÇ¯¡¢Åìµþ¤äºë¶Ì¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤ÇÅö»þ¡¢»ØÄêÌôÊª¤Ë¤¢¤¿¤ëÂçËãÀ®Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ê¥¥Ã¥É¤òÈÎÇäÌÜÅª¤Ç½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤ª¤È¤È¤·ÀõÁðÅ¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥ê¥¥Ã¥É¤Ê¤É¤òµÛ°ú¤·¤¿ÃË½÷6¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»ëÄ£¤¬³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µîÇ¯¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï1000ËÜ¤Û¤É¤Î¥ê¥¥Ã¥É¤òÈÎÇä¤·¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ÏÌó1100Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖÀ½ÉÊ¤Ë°ãË¡À®Ê¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë