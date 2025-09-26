À¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤Î»ÈÍÑ³Û Ìó369²¯±ß 16Ç¯¤Ö¤êÂ¿³Û»Ù½Ð
¡¡µîÇ¯¡¢ÀÇ¶â¤«¤é»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë³ÆÅÞ¤Ø¤ÎÀ¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤Î»ÈÍÑ³Û¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÌó369²¯±ß¤Ç¤·¤¿¡£½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Î¤¿¤á¡¢¤ª¤È¤È¤·¤è¤ê100²¯±ßÁý¤¨¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ¿³Û»Ù½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤¬11¤ÎÀ¯ÅÞ¤«¤é¤ÎÀ¯ÅÞ¸òÉÕ¶â»ÈÅÓÅùÊó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Ë³ÆÅÞ¤¬»È¤Ã¤¿À¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤Ï368²¯7400Ëü±ß¤Ç4³ä¶á¤¯Áý¤¨¡¢2009Ç¯°ÊÍè¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ¿³Û¤Î»Ù½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿Í·ïÈñ¤ä¸÷Ç®Èñ¡¢¿åÆ»Âå¡¢»öÌ³½êÈñ¤Ê¤É¤Î·Ð¾ï·ÐÈñ¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤¿Â¾¡¢½°±¡Áª¤Ê¤É¤Ë»È¤Ã¤¿À¯¼£³èÆ°Èñ¤Ï182²¯±ß¤Ç6³ä¶á¤¯¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤Î»Ù½Ð¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ÎÌó200²¯±ß¡¢¼¡¤¤¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬Ìó69²¯±ß¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬40²¯±ß¤Û¤É¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¶¦»ºÅÞ¤ÏÀ¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë