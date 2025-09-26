俳優・中村蒼が２６日、都内で行われた、映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」の初日舞台あいさつに主演の大沢たかお、上戸彩らと出席した。

今作は漫画家・かわぐちかいじ氏の大ヒット漫画「沈黙の艦隊」の実写化映画第２弾。

前作から引き続き出演した中村は「何よりもうれしいのはまた主題歌を担当させてもらったこと」とあいさつ。実際に主題歌を担当したのは前作同様にＡｄｏで、司会から「違いますよね？」と指摘されるも「はじめまして、私がＡｄｏです」と大ボケを放った。

唐突のボケに会場は一瞬騒然としたが、すぐに笑いが起こると上戸は「ツッコんでいいキャラなのか分かんないから難しいですよ」とツッコミ。中村は「思ったより低空飛行になっちゃった」と反省の弁を述べつつ「これだけは言おうと決めてました」と渾身のボケだったと苦笑で説明。それでも「大沢さんすみません」と謝罪もしていた。

その後、“本物”のＡｄｏから公開を祝福するボイスコメントが寄せられ、会場からは思わず笑い声が発生。大沢は「まず今のは本物なのかなっていう、誰か別の人間じゃないのかな」とおどけて反応していた。