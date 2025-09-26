¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¶äºÂ¡×22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎÆüËÜ½é¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¶äºÂ¡×¤¬¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¶äºÂ¡×
¡¡¸áÁ°10»þ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO¤¬°®¼ê¤ä¥µ¥¤¥ó¤Ç´¿·Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¹ñ³°¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥¹¥È¥¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê°ìÈÖ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¡Ë
¡¡¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¶äºÂ¡×¤Ï2003Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñ³°½é¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2022Ç¯8·î¤Ë¥Ó¥ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤ËÈ¼¤¤°ì»þ°ÜÅ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤·¤¤Å¹ÊÞ¤Ï4³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃíÊ¸¤·¤¿À½ÉÊ¤òÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡×ÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë