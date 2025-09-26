サッカー米ＭＬＳ、インテル・マイアミの元スペイン代表、ＭＦセルヒオ・ブスケツ（３７）が自身のソーシャルネットワークで現役引退を発表した。今年末のシーズン終了をもってピッチを去るという。

「私はとても幸せで誇らしく、一杯、何より感謝の気持ちと共に引退する」とブスケツ。「プロ選手としてのキャリアにさよならを言う時が来たと感じている。およそ２０年に渡りずっと夢見ていたこの信じられない歴史を楽しんで来た」と続け、出身クラブのバルセロナ（スペイン）について「自分の人生のクラブに感謝している。あそこで子供の頃に抱いていた夢の数々を実現した」と振り返った。

ブスケツは２００８年バルセロナの下部組織チームからトップチームに昇格後１５シーズンに渡りプレー。およそ７００試合に出場しアルゼンチン代表のＦＷリオネル・メッシのほか元スペイン代表のＭＦシャビ・エルナンデス、ＭＦアンドレス・イニエスタらと中盤を構成。チャンピオンズリーグ３回、リーグ９回、国王杯７回、クラブワールドカップ３回、ＵＥＦＡスーパーカップを３回とあらゆるタイトルを獲得。スペイン代表としても２０１０年同国初となるワールドカップ優勝のほかに２０１２年欧州選手権も制した。