星名美怜、12月にソロアーティストデビュー
星名美怜が、12月3日（水）にソロアーティストデビューすることが決定した。
私立恵比寿中学での活動を終了後にソロでの舞台やモデル・歌手活動など勢力的に活動の場を広げ、今年1月に自身のファンクラブも発足した星名。毎年生誕ライブも開催しており、今年も11月1日（土）に東京恵比寿ザ・ガーデンルームにて開催する事も決定している。
これまでも歌唱力に関しては定評のあった星名だが、満を持して今年12月3日に
ソロデビュー作品となるミニアルバムのタイトルは『Once Upon a Star』。3形態でのリリースを予定しており、1形態あたり5曲収録。タイプ別に収録曲が異なり、星名の歌唱力を生かしたオリジナル楽曲が全7曲収録される。なお、収録曲の「絶対最強自分支配」「Question」の2曲のみ10月22日（水）より先行配信される。
リリースを記念した予約・発売イベント等も11月14日（金）の大阪地域から全国で開催される予定だ。詳細はオフィシャルHPやSNSにて。
◆ ◆ ◆
■星名美怜コメント
星名美怜です。この度アーティストとしてミニアルバムをリリース致します。
美怜一番好きなことって何？と聞かれて、本気で好きなものは何だろうと振り返る時がありました。それは、ライブでした。
このアルバムを引っ提げて、来てくださる皆様と共に、あの光輝く空間をもう一度作っていきたいです。お気に入りの1曲、是非見つけていただけると嬉しいです。
◆ ◆ ◆
Debut Mini Album 『Once Upon a Star』
2025年12月3日(水)発売
2025年10月22日(水)先行配信
※先行配信楽曲は下記の2曲になります。
1. 絶対最強自分支配
2. Question
【Type-A】 品番：TKCA-75316 / 価格：￥2500（込）
1. 絶対最強自分支配
2. Question
3. Bubble Ring
4. Now Feel Saddest?
＜Type別収録曲1曲＞
5. STAR RISE
※全5曲収録予定
【Type-B】 品番：TKCA-75317 / 価格：￥2500（込）
1. 絶対最強自分支配
2. Question
3. Bubble Ring
4. Now Feel Saddest?
＜Type別収録曲1曲＞
5. Glow My Heart
※全5曲収録予定
【Type-C】 品番：TKCA-75318 / 価格：￥2500（込）
1. 絶対最強自分支配
2. Question
3. Bubble Ring
4. Now Feel Saddest?
＜Type別収録曲1曲＞
5. ミチシルべ
※全5曲収録予定
＜「Once Upon a Star」予約・発売イベント情報＞
11月14日（金） 関西エリア予定
11月15日（土） 関西エリア予定
11月16日（日） 福岡エリア予定
11月21日（金） 関東エリア予定
11月22日（土） 関東エリア予定
11月23日（日） 関東エリア予定
11月29日（土） 東海エリア予定
11月30日（日） 関東エリア予定
12月3日（水） 関東エリア予定
12月4日（木） 関東エリア予定
12月5日（金） 関東エリア予定
12月6日（土） 関東エリア予定
12月7日（日） 関東エリア予定
＜星名美怜SOLO LIVE「Once Upon a Star」＞
2025年11月1日(土)恵比寿ザ・ガーデンルーム（東京）
＜一部＞OPEN 13:00 / START 14:00
＜二部＞OPEN 17:00 / START 18:00