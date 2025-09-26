星名美怜が、12月3日（水）にソロアーティストデビューすることが決定した。

私立恵比寿中学での活動を終了後にソロでの舞台やモデル・歌手活動など勢力的に活動の場を広げ、今年1月に自身のファンクラブも発足した星名。毎年生誕ライブも開催しており、今年も11月1日（土）に東京恵比寿ザ・ガーデンルームにて開催する事も決定している。

これまでも歌唱力に関しては定評のあった星名だが、満を持して今年12月3日に

ソロデビュー作品となるミニアルバムのタイトルは『Once Upon a Star』。3形態でのリリースを予定しており、1形態あたり5曲収録。タイプ別に収録曲が異なり、星名の歌唱力を生かしたオリジナル楽曲が全7曲収録される。なお、収録曲の「絶対最強自分支配」「Question」の2曲のみ10月22日（水）より先行配信される。

リリースを記念した予約・発売イベント等も11月14日（金）の大阪地域から全国で開催される予定だ。詳細はオフィシャルHPやSNSにて。

■星名美怜コメント

星名美怜です。この度アーティストとしてミニアルバムをリリース致します。

美怜一番好きなことって何？と聞かれて、本気で好きなものは何だろうと振り返る時がありました。それは、ライブでした。

このアルバムを引っ提げて、来てくださる皆様と共に、あの光輝く空間をもう一度作っていきたいです。お気に入りの1曲、是非見つけていただけると嬉しいです。

Debut Mini Album 『Once Upon a Star』

2025年12月3日(水)発売

2025年10月22日(水)先行配信 ※先行配信楽曲は下記の2曲になります。

1​​. 絶対最強自分支配

2​​. Question 【Type-A】 品番：TKCA-75316 / 価格：￥2500（込）

1​​. 絶対最強自分支配

2​​. Question

3​​. Bubble Ring

4​​. Now Feel Saddest?

＜Type別収録曲1曲＞

5​​. STAR RISE

※全5曲収録予定 【Type-B】 品番：TKCA-75317 / 価格：￥2500（込）

1​​. 絶対最強自分支配

2​​. Question

3​​. Bubble Ring

4​​. Now Feel Saddest?

＜Type別収録曲1曲＞

5​​. Glow My Heart

※全5曲収録予定 【Type-C】 品番：TKCA-75318 / 価格：￥2500（込）

1​​. 絶対最強自分支配

2​​. Question

3​​. Bubble Ring

4​​. Now Feel Saddest?

＜Type別収録曲1曲＞

5​​. ミチシルべ

※全5曲収録予定 ＜「Once Upon a Star」予約・発売イベント情報＞

11月14日（金） 関西エリア予定

11月15日（土） 関西エリア予定

11月16日（日） 福岡エリア予定

11月21日（金） 関東エリア予定

11月22日（土） 関東エリア予定

11月23日（日） 関東エリア予定

11月29日（土） 東海エリア予定

11月30日（日） 関東エリア予定

12月3日（水） 関東エリア予定

12月4日（木） 関東エリア予定

12月5日（金） 関東エリア予定

12月6日（土） 関東エリア予定

12月7日（日） 関東エリア予定

＜星名美怜SOLO LIVE「Once Upon a Star」＞

2025年11月1日(土)恵比寿ザ・ガーデンルーム（東京）

＜一部＞OPEN 13:00 / START 14:00

＜二部＞OPEN 17:00 / START 18:00

◆星名美怜 Official Site