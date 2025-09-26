佐藤芹菜Instagramより

【モデルプレス＝2025/09/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたせりな（佐藤芹菜）が25日、自身のInstagramを更新。黒いキャミソール姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】「今日好き」参加JK、上からアングルで胸元全開

◆佐藤芹菜、黒キャミで大人の魅力披露


佐藤は「忘れられない恋愛ってある？」と問いかけ、動画を公開。黒いキャミソールを着用し、美しいデコルテラインを強調したスタイルを披露している。

この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「セクシー」「アングル良い」「綺麗」「大人の魅力」といったコメントが寄せられている。

「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。佐藤は「ハロン編」に参加した。（modelpress編集部）

