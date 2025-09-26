◇大相撲秋場所１３日目（２６日、両国国技館）

８場所ぶりに幕内に復帰した東前頭１６枚目・友風（中村）が、同１４枚目・佐田の海（境川）をはたき込みで破り８勝５敗。２０１９年の名古屋場所以来、６年ぶりの幕内での勝ち越しを決めた。

風呂上がりの西支度部屋。多くの報道陣に囲まれ「うれしいですね。味わったことのない感情ですね。（勝ち越しは）名古屋で１１勝した時、以来ですか、あの時よりうれしいですね」と言葉を絞り出した。

６年間には様々な感情が交錯した。名古屋で初金星と殊勲賞を獲得した２場所後の九州で右膝の大けがを負った。４度の再建手術を受け、医者からは「切断寸前のケガです。もう相撲を取るのは無理」とも告げられた。その後は身体障害者手帳を鞄（かばん）に忍ばせながら必死のリハビリを続け、７場所連続休場後の２１年の春場所で序二段から復帰した。

「地獄の苦しみもありました、今の自分の姿など想像もできませんでした。心も折れたことも何度かあります」。２２年の秋場所では東幕下２枚目で２勝５敗と負け越した後、師匠の中村親方（元関脇・嘉風）に涙ながらに「引退したい」と申し出た。その時は中村親方から「もう少し一緒に頑張ろう」と背中を押されて、再び土俵に上がる決意をしたという。

残り２番については中村親方の明確な教えが体に染みこんでいる。「力士にとって大事なのは勝ち越した後、また負け越した後にどんな相撲を取るかなんです。気を抜かないで行きますよ。この体でもできるんだということを見てもらいたい」と気合を入れ直していた。