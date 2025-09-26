40・50代の“寒暖差対策”に！【ワークマン】ガバッと羽織りたい♡「軽アウター」

残暑の続く秋は、特に昼夜の寒暖差への対策が急務かも。今回は、日中の装いの上からガバッと羽織れる軽めのアウターを【ワークマン】からピックアップ。40・50代の大人世代が日常着として使いやすいデザインに加えて、機能性にも富んだマウンテンパーカーやライトジャケットを紹介します。持ち運びに便利なポケッタブル仕様のものもあるため、ぜひ秋のお出かけの相棒に。

アウトドアでも頼れる本格的なマウンテンパーカー

【ワークマン】「レディース撥水マウンテンパーカー」\2,900（税込）

タウンユースはもちろん、本格的なアウトドアまで幅広いシーンでタフに使えそうなマウンテンパーカー。軽い水を弾く撥水加工に加えて、ポケットが5つも付いた多収納なデザインが特徴です。フロント部分はファスナーとスナップボタンでしっかり閉じられるほか、袖も面ファスナーで絞ることが可能。悪天候の日にも気軽に頼りにできそう！

キレイめ派も品よく羽織れる女性らしいシルエット

【ワークマン】「レディースシーンレス撥水マウンテンパーカー」\3,900（税込）

こちらのマウンテンパーカーは後ろ身頃にタックを入れることで、丸みのあるシルエットに仕上げた女性らしいデザインが魅力。豊富に備えたポケットは目立ちにくいよう工夫されており、キレイめ派のミドル世代のコーデにも合わせやすそうです。グレージュ・ベージュ・ブラックの上品な3色が展開されています。

気楽な軽量仕様のトランスフォームジャケット

【ワークマン】「レディーストランスフォームフードジャケット」\1,900（税込）

2色の爽やかな配色デザインが目を引くこちらのライトジャケットは、腰の内側のポケットに収納することでファスナー付きのショルダーバッグに変化。日中は貴重品入れとして、日が落ちたら寒暖差対策の羽織としてマルチに活躍が見込める一着です。「軽量で動きやすい」（公式サイトより）とのことで、アウターの重みで体が辛くなりがちという人も試してみて。

A4ショルダーバッグに変形するUVカットジャケット

【ワークマン】「レディーストランスフォームジャケットEX」\2,500（税込）

こちらのジャケットも、背中のポケットに本体を収納すればA4サイズのショルダーバッグとして使用可能。1日中アクティブに歩き回る旅行やテーマパークへのレジャー時にも重宝しそうです。撥水加工のほかUVカット機能も備えているため、気になる日差しから肌をカバーする役目としてもGOOD。大人世代の顔まわりをパッと華やかに見せてくれそうな全5色から。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ