インパルス堤下、「ぜんぶ妻の趣味」新居をルームツアー 「清潔感があって素敵」「豪邸ですね！」
5月に一般女性との再婚を発表したお笑いコンビ・インパルスの堤下敦（48）が25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。新居を公開した。
【動画】「清潔感があって素敵」”豪邸”新居をルームツアーしたインパルス堤下
堤下は動画冒頭で「ルームツアーとかをやったことがないんですけれども、せっかく新しい家になったということなのでルームツアーしていきたいと思います」と説明。玄関から始まり、玄関に飾っているコレクションや、スニーカーやキャップなどを収納している仕事部屋などを巡った。キッチンでは、お気に入りのコーヒーマシンをはじめ、電子レンジやトースターなどを一つ一つ紹介。コンロの真後ろに設置した冷蔵庫が「使いやすいかなといった感じです」と話した。
リビングでは「妻の大好きな観葉植物。グリーンが妻と一緒になってからむちゃくちゃ増えてます」と言い、窓に備え付けられたブラインドも妻の希望だったと明かし「ほとんどダイニングテーブルとかもそうですけど、ぜんぶ妻の趣味で、私がずっと家にいるわけじゃないですし、妻が1番癒やされる空間になってほしい」と話した。6月に男児誕生を報告したばかりの堤下。動画でも、子どもに関わるおむつやおもちゃなど使用しているグッズを多数紹介していた。
この投稿に「ルームツアー意外だったけど白がメインの清潔感があって素敵」「堤下さん、豪邸ですね！」「素敵な新居ですね」といったコメントが寄せられた。
堤下は2010年12月にバラエティー番組『はねるのトびら』（フジテレビ系）で知り合った1歳年上ダンサーに同番組内で公開プロポーズし、翌年3月に結婚。12年1月に第1子となる女児が誕生するも、18年11月に離婚したことを明かした。その後、今年5月1日に一般女性との再婚とともに、妻が妊娠していることを発表。6月17日に自身のYouTubeで男児の誕生を報告した。
