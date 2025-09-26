もはや社会現象と呼べるほどの大ヒットとなった『国宝』。

【画像】奥寺氏が脚本を書く際に使用した原作の単行本。無数の付箋が貼られている。

吉田修一の長大な原作を脚本家はどう絞り、物語の重心をどこにおいたのか。

3時間をあっという間に感じさせる脚本のマジックを奥寺氏自身が語る。



©2025映画「国宝」製作委員会

◆◆◆

大ヒット前夜の葛藤

「初期の構想だと、6時間の作品になっていました」と話すのは、興行収入100億円を突破した『国宝』の脚本を担当した奥寺佐渡子さんだ。

「これだけ、会う人、会う人が『観たよ』と言ってくれる作品は初めてのことです」

原作は吉田修一氏の新聞連載小説。文庫なら上下巻で800ページを超す長編だ。李相日監督から奥寺さんに依頼が届いたのは4年ほど前。本格的に執筆に取り組み始めたのは2022年の春だった。

奥寺さんの仕事ぶりがうかがわれるのが、紅白装丁の単行本上下巻だ。色とりどりの付箋がたくさん貼られていた。

「付箋の色は分類ですね。舞台のシーン、あるいは登場人物の誰と誰のシーンというように分けてあります」

当初は吉沢亮が演じる主人公・喜久雄の私生活や、高畑充希演じる春江など女性のエピソードにも厚みがあった。しかし、小説とは違って映画には「尺」という縛りがある。二稿、三稿と進むにつれ、人間関係は喜久雄と、横浜流星演じる俊介の関係性に絞られていった。

「吉田先生が全精力を注ぎこんでお書きになった原作を、『こんなに単純な話にしていいのか……』という葛藤はありました。原作には群像劇としての魅力がありますが、映画では“血”のない喜久雄と御曹司である俊介の関係性、芸事に焦点を当てたことで、スムーズに書き進められました」

およそ3時間、喜久雄が“国宝”となる一代記は一気呵成に進んでいく。長尺と聞いて二の足を踏むシニア層も多かったが（用足しの心配があるからだ）、結果的にスクリーンから目が離せなかったはずだ。

昨今、配信によるドラマの視聴が増えたことで、作劇術も変化している。

「テレビの脚本では視聴者を飽きさせないように、10分に一度は目を引くシーンを入れて欲しいというリクエストがあったり、最近は倍速視聴をする方も多いので、そうした視聴形態にも耐えられる形にして欲しいと言われます。そうした手法を採り入れつつ、3時間に収めたいと考えていました」

ただし筆が乗って、長く書いてしまったシーンもあった。

「冒頭の料亭での討ち入りです。ああいうシーンは今まで書いた経験がなかったので、思わず書きすぎてしまい、もう少し短くして欲しいと言われてしまいました（笑）」

脚本家を悩ませた最大の難事

筆が乗った背景には、『国宝』は現代劇の装いを取りつつも、ひと昔前の題材を扱った作品だからだと話す。

「この物語は昭和39年から始まりますが、昭和中期の話は現代劇ではなく、もはや時代劇なんです。そういう意味では自由に書き進められました」

映画では、歌舞伎舞踊が魅力的に描かれる。中学生の喜久雄が長崎の料亭で舞う『積恋雪関扉』、目に鮮やかな『二人藤娘』、そして可憐な『二人道成寺』。喜久雄は渡辺謙演じる花井半二郎の後ろ盾を得て出世を遂げていくが、舞踊がその中心に描かれる。

「それでも歌舞伎演目についての説明や解説を入れられないのは不安がありました。ただ、李監督は台詞で説明するのではなく、お芝居の説得力で見せたいという考えでした」

説明を省く以上の難事が、吉沢亮と横浜流星という俳優ふたりが挑んだ歌舞伎舞踊を、映像として成立させなければならないことだった。幼いころから舞踊の研鑽を積んだ歌舞伎役者とはワケが違う。

しかし、製作陣の思いをふたりの役者が昇華させた。奥寺さんは想像していたよりも、歌舞伎のシーンがたっぷりあったことに驚いたという。

「『こんなに観せてもらって、いいのかしら？』と思うくらい、贅沢に感じました。それを成立させたのは、監督、撮影、俳優のチームワークです」

奥寺さんには他の企みもあった。舞台から見える風景を脚本に入れることである。

「舞台の向こう側が見たいと思っていました。実際に映画を観て、『役者さんからは、こう見えているんだな』ということがわかって目が離せませんでした」

映画では舞台上でカメラが躍動する。まるで、観客が舞台に紛れ込んでしまったかのように。特に『二人道成寺』の大詰めでは、花子が恋に破れ、執念が蛇体となって「鐘入り」するが、映画ではこの鐘の裏でどんなことが起きているのかが描かれる。これは歌舞伎を観慣れたファンにとっても新鮮な映像だ。

物語が凝縮された『曾根崎心中』

そして物語の展開上、重要な意味を持つのが『曾根崎心中』だ。原作での上演シーンは一度だけだが、映画では二度。一度目は俊介の父・半二郎が事故に遭い、お初の代役に実子の俊介ではなく喜久雄を指名したことで、人間関係に決定的な亀裂が入る。そして二度目は、俊介がお初を演じ、喜久雄が徳兵衛に回る。

「劇中の役と、喜久雄、俊介の心情が絡み合っていくところ、このあたりは脚本では書き込みきれないんです。あそこまで物語に引き込まれたのは、おふたりの演技によって、役者の人生が芝居に投影されていたからだと思います」

『曾根崎心中』は100分ほどの演目だが、映画では物語が凝縮されている。

「現代の人が歌舞伎を観ると、どうしてこんなことで心中しなきゃいけないの？ と疑問を抱くかもしれません。ダイジェスト的に話が展開する映画では、監督の演出力によって演目が魅力的になったと思います」

映画『国宝』のおかげで、歌舞伎の『曾根崎心中』の上演を望む声が増えた。それほどインパクトがあったのだ。

そして映画のオリジナリティを強く感じるのは“国宝”となった喜久雄が最後に演じるのが『鷺娘』であることだ。

ラストを原作とは別の演目にした理由

原作では三味線、胡弓、琴をひとりの役者が奏でる『阿古屋』が最後の演目となる。戦後、六代目中村歌右衛門（田中泯が演じた小野川万菊は歌右衛門を連想させる）、そして坂東玉三郎に受け継がれてきた歌舞伎役者の技量を見せる演目だ。原作のクライマックスはかなり衝撃的なだけに、映画における最後の演目選定には頭を悩ませたという。

「最初は原作通り『阿古屋』で行こうとした時期もありました。ただ、私たちの中にはラストシーンは喜久雄の舞踊で締めたいというイメージがあって、女方の舞踊といえば『鷺娘』が映えるんじゃないかということで決断しました」

深々と降る雪のなか、鷺は苦しみ傷つきながら死んでいく。その孤独な姿は「悪魔との取引」を望み、芸に人生を捧げた喜久雄の寂寥と重なる。

「映画はクランクインの直前になって中止になることも珍しくありません。でも、『国宝』はどうしても私が観たい作品でした。それが実現して、本当にうれしいです」

おくでら・さとこ 1966年、岩手県生まれ。93年に『お引越し』で映画の脚本家デビューを果たす。2011年には『八日目の蝉』で第35回日本アカデミー賞の最優秀脚本賞を受賞。『時をかける少女』（06年）、『サマーウォーズ』（09年）など細田守監督作品の脚本を多く担当。『下剋上球児』（23年）などテレビドラマでも多くの作品を手掛けている。

『国宝』

吉田修一の同名小説を李相日監督が映画化。任侠の一門に生まれながら歌舞伎の世界に飛び込み、血筋に抗いつつ運命に翻弄される男が、「国宝」に上り詰めるまでの激動の人生を描く。主人公・喜久雄を吉沢亮、その生涯のライバルとなる俊介を横浜流星が演じ、渡辺謙、寺島しのぶ、田中泯らが共演に名を連ねる。

監督：李相日／出演：吉沢亮、横浜流星、高畑充希、寺島しのぶ、森七菜、三浦貴大、見上愛、永瀬正敏、中村鴈治郎、田中泯、渡辺謙／原作：吉田修一『国宝』（朝日文庫・朝日新聞出版）／2025年／日本／175分／配給：東宝

©吉田修一／朝日新聞出版 ©2025映画「国宝」製作委員会

（生島 淳／週刊文春CINEMA）