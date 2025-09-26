女優の趣里（35）が26日、自身のインスタグラムを更新。第1子を出産したことを発表した。俳優の水谷豊（73）と伊藤蘭にとっての初孫となる。2025年は人気芸能人の出産報告が相次ぎ、列島が祝福ムードに包まれている。

趣里は先月28日に男性7人組「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝との結婚、第1子妊娠を発表していた。

投稿では「先日、無事に第一子が誕生した事をご報告します」と報告。「変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私達の両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます」とし、「今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私達が持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます。同時に応援して下さる皆さんにも優しさと愛で溢れる日常がありますように。三山凌輝 趣里」と連名で結んだ。

2025年は人気芸能人による出産報告が相次いでいる。2月には女優・武井咲が夫でEXILEのTAKAHIROとともに第3子誕生を発表した。

3月には俳優の高良健吾と歌手の田原俊彦の長女でタレントの田原可南子夫妻が連名で第1子が誕生したことを発表。タレントの菊地亜美も第2子女児出産を明かしている。

5月は女優・石原さとみが第2子出産を報告。女優の大島優子も夫で俳優の林遣都とそれぞれの公式サイトを通じ、第2子出産を報告した。

8月4日にはモデル・タレントの滝沢カレンが第1子出産を報告。同9日にはタレントの辻希美が第5子女児出産を発表した。

9月10日には俳優の吉田栄作、女優の内山理名夫妻がそれぞれのインスタグラムを通じ、第1子誕生を報告した。