101歳を迎えた作家の佐藤愛子さん。現在は介護施設に入られていますが、愛子節は健在です。『九十歳。何がめでたい』はシリーズ累計187万部を突破。そんな大ベストセラー作家、愛子さんの“お金遍歴”はどのようなものなのか。娘の響子さん、孫の桃子さんにうかがいました。

【画像】直木賞を受賞後、愛子さんがポンと買った浦河町の別荘

『週刊文春WOMAN 2025秋号』より、一部を抜粋の上ご紹介します。

今回のテーマを「お金」にすることは、前回「『恋』と『愛』」の話を伺いながら、ほとんど決めていた。佐藤さんが恋人と2人きりになりたくて、中学生だった娘の響子さんをパリに送り出したのだが、その時の航空券が直行便でなかった――そう聞いたからだ。自分の都合（恋愛）で送り出すのだ、負担の軽い直行便が普通では？ そう尋ねると、響子さんとその娘・桃子さん、口を揃えてこう言った。「ケチですもん」。え、そうなのですか？ というわけで、まずはその話の続きです。

響子 南回りで行きました。正月休みですから長袖ニットを着ていたけど、気温30度超えのインドに着くんです。そんな調子であちこちで降りているうちに、体がおかしくなりました。でも中学生だし、いつも母のわがままに振り回されているから、そういうものだと思ってましたね。



娘の杉山響子さん

桃子 とにかくケチですから。

響子 暮らしに余裕がなかったのもあったかもしれない。父が借金を作ったのが私が小学2年の時で、母が返しまくって、余裕ができたのが北海道に別荘を建てた時だとすれば、私が高校1年の時だから。

桃子 でもあの人のケチは、余裕のあるなしとは関係ないよね。

響子 ここは2世帯住宅ですから、スーパーに行けば母の買い物もします。帰って品物を渡した時に少しお金を多めにくれるなんてことは、20回に1回あるかないか（笑）。消費税分まできっちり精算します。

ここで“佐藤さんとお金の基礎知識”を。響子さんの父（佐藤さんの夫）で作家の田畑麦彦氏が会社を倒産させ、膨大な借金を作ったのは1967年、佐藤さんが43歳の時。債権者から逃れるために偽装離婚したはずが、田畑氏はすぐに再婚。姿を消した田畑氏に代わり、佐藤さんが借金を返す生活に。この顚末を書いた『戦いすんで日が暮れて』で69年に直木賞を受賞、人気作家に。原稿料が入っても借金返済で消えていくからと預金通帳も見なかったが、気づいたら1000万円。「使ってしまいたくなって」北海道・浦河町に別荘を建てたというのも、“基礎知識”の一つ。

欲しいものを我慢するっていうことが美徳だと思っている

響子 父の会社の倒産前、私が小さかった頃も、おもちゃを買ってくれなかったんです。

桃子 世代的に、「贅沢は敵だ」が染み付いているんだと思うんです。余計な出費はしないのが基本で。

響子 だから私は、おもちゃコンプレックスがものすごく強くて。

桃子 その反動が今、すごいよね。おもちゃにもいろんなジャンルがあるけど、全ジャンルが好きでしょ？

響子 可愛いと思うものは、全部集める。

桃子 ガチャガチャ、昨日も秋葉原でたくさん回してたよね。

響子 母が知ったら、「何、こんなもの」「あんたは全く」って、絶対怒られるだろうなと思います。

桃子 欲しいものを我慢するっていうことが美徳だと思っている。

響子 いや、そもそもおもちゃというものが役に立たないと思っているんだよ。

桃子 「我慢は美徳」にプラスされて「おもちゃは役に立たない」っていうのがあって、「買ってあげない」になるんじゃない？

「あんまり食べたくて寿司の夢ばかり見てる」って母に言ったら笑ってた。

響子 我慢で言うなら、お寿司ですよ。大学の時、どうしてもお寿司が食べたくなって「安いのでいいから食べたい」と言ったけど「ダメ」。その後、3日続けてお寿司の夢、見ましたよ。「あんまり食べたくて寿司の夢ばかり見てる」って母に言ったら笑ってた。笑ってたけどダメなんだよね。

桃子 我慢のさせどころを見つけたら、ここぞとばかり我慢させるみたいな印象がありますね。

響子 お金というものへの躾という意識もあったと思いますが、忘れもしません。

お金の話で佐藤さんが必ずするのが、父（作家の佐藤紅緑）のこと。〈小さい頃に、「あ、儲かっちゃった」と言うと、その一言だけで、「儲かったなんて言うもんじゃない。それは卑しい人間の言うことだ」と、ひどく叱られました。（中略）要するにお金に執着することは、人間として恥しいことだと。武士の血を引く明治の男ですから、そういう考えだったんです〉（『それでもこの世は悪くなかった』）

桃子 めっちゃ執着してます、祖母はお金に。

響子 だけど、本人にそう言ったら、「執着してない」と言うと思うよ。

桃子 自分は紅緑であるというつもりなんだけど、根っこは（佐藤さんの母で元女優の）シナさんなんですよ。

DNAに組み込まれた「シナのケチ根性」から来る、ある種の思いやり

響子 シナさんって人は本当にドケチでした。よく覚えてるのは、お正月に獅子舞が来て玄関先で舞ったんです。最後に心付けを差し上げる時、私に5円玉を握らせて、渡して来いって言ったんです。小学校低学年だったけど、恥ずかしいと思いましたよ（笑）。

桃子 渡したの？

響子 あんまりだって言ったの。そしたら「50円玉と間違えたわ」って。でも、絶対、間違えてない。

桃子 50円にしても……。

響子 父の会社がもうどうにもならないって時に、母はシナさんにお金を貸してほしいと言ったそうです。「いいけど、利息は銀行と同じにもらう」と言われたと、母から聞きました。シナさんのケチさ加減が身に染みていて、だから余計に尊敬する紅緑のようにありたいと思うんじゃないですか。

桃子 我々にお金で困ってほしくないと、すごく思っているらしいんです。DNAに組み込まれた「シナのケチ根性」から来る、ある種の思いやりなのだと思います。

響子 「お金はあるの？」「商売はうまくいってるの？」と、施設に入っている今でも言いますから。

桃子 なぜか響子がすごく借金をしたという夢を見たらしくて、現実とごっちゃになったりして。

響子 借金へのトラウマがあるのかもね。

桃子 お金はとにかく貯めておく。それが根底にあるのだけれど、お金が好きでしょっちゅう数えているといった感じは全然ないんです。いざ財布を開くと、ケチが発動する。そんな感じだと思います。

この10年ほど佐藤さんは「老後とお金」について意見を求められることが増えた。「婦人公論」（12年5月7日号「年金不安を一喝！」）では、戦争体験から、国に頼らず〈どんな事態になっても、自分一人の力で生きて行くという覚悟みたいなものが、いつかできたような気がする〉と語り、「老後資金2000万円」問題には〈私がもっと若くても、そんなこと気にしてませんね。若いうちから先のことを考えて生きるなんて、つまらない人生です〉（同20年1月28日号）と答えた。

響子 母の「理想」を語ったんだと思います。

桃子 コロナの時、いろいろな会社が廃業しましたよね。そのこと、祖母は突き放す感じで話していました。会社というのは、もしもの時のためにお金を貯めておくものなのに、それをしないからそうなるって。

響子 備えるという意識は強かったですね。

桃子 2000万円問題の時に、「5000万円ぽっちしか持っていない」って言ってたよね。「私の生活を維持するには、5000万円じゃ足りない」って。一体、何歳まで生きる計算なんだろうと思いましたけど（笑）。

響子 バブルの時は株を買って、100万、200万という感じで損してました。「日常の10円、20円はリアリティーがあるからケチるんだ。100万、200万はリアリティーがない」って自分で言ってました。

桃子 証券会社にしたらいいカモだ（笑）。

響子 そしてあの方はですね、マンションも4部屋買って、貸してました。バブル期でしたが、親しい編集者さんに「買い過ぎです」って言われてました。でも食卓には相変わらずひじきの煮ものとかが並ぶわけで、私にはそれこそバブルのリアリティーがなかった。

桃子 どこかにおいしいものを食べに行こうとかは、ないのね。

響子 ない。寿司がダメなんだから（笑）。バブルが崩壊して家賃を滞納する人が出て、私の夫に「ちょっとどんな部屋か見てきて」って言ってました。見ないで買ってたから。

桃子 え？ 自分が住むわけじゃないから見ないってこと？

響子 見に行くのはめんどくさい。でも買う。大胆ですよね。そういう人なんです。

娘・杉山響子

すぎやまきょうこ／1960年生まれ。玉川大学文学部卒。両親の離婚後は、母の佐藤愛子と暮らす。



孫・杉山桃子

すぎやまももこ／1991年生まれ。立教大学文学部卒。現在は「青乎（あを）」として、映像や音楽作家として活動。



さとうあいこ／1923年大阪府生まれ。甲南高等女学校卒業。1969年『戦いすんで日が暮れて』で第61回直木賞受賞、2000年、65歳から執筆を始めた佐藤家3代を描く『血脈』の完成により第48回菊池寛賞受賞。2017年旭日小綬章を受章。

