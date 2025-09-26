【BiCute Dark Figure -リーファ-】 2026年3月 展開予定

フリューは、プライズ「BiCute Dark Figure -リーファ-」を2026年3月に展開することを発表した。

本製品は、アニメ「ソードアート・オンライン」に登場するヒロインの1人「リーファ」を、キャラクターを“小悪魔”姿で表現し、頭のツノや羽、しっぽがついた蠱惑的なプライズフィギュアシリーズ「BiCute Dark（ビッキュートダーク）」で商品化するもの。

今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」のXアカウントにて本製品の情報を告知しており、ビキニタイプの黒い衣装に悪魔の羽やしっぽをつけた、キュートなポージングの小悪魔的なリーファを一足先に確認することができる。

(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project