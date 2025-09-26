北村匠海、今田美桜との『あんぱん』オフSHOT！最終回を視聴し「泣いちゃった笑」「ほいたらね。」

9月26日、北村匠海がInstagramを更新。同日の放送で最終回を迎えたNHK連続テレビ小説『あんぱん』について綴った。

【写真】仲睦まじさの伝わるドラマオフSHOTを公開

同作で、『アンパンマン』の作者として知られる漫画家・やなせたかし氏をモデルとした柳井嵩役を務めた北村は、自身のInstagramアカウントにて、「ついに『あんぱん』が最終回を迎えました。 本当にありがとうございました。」とコメント。

続けて、「そしてのぶとたかし、お疲れ様でした。」「いつまでもいつまでも皆様の胸の中であたたかく生き続ける、そんな作品であるとのぶとたかしは喜ぶと思います。」と、今田美桜が演じた同作のヒロインで嵩の妻・のぶ、そして自身が演じた嵩に触れつつ綴った。

そして、「最終回みながら泣いちゃった笑」「懐かしいなぁ。」「ほいたらね。」と締めくくると、劇中の衣装姿で今田、最終回に登場した夫婦の愛犬と撮影したモノクロの3ショットを公開していた。

この投稿に対して、ファンからは、「本当に泣いた」「愛に満ち溢れていました」「のぶちゃんと崇夫妻が大好きです」「2人の空気感めちゃめちゃよかった」「あっという間の半年間」「素敵な朝をありがとう」「過去一好きな朝ドラでした！」など、反響が続々と寄せられている。