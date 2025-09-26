大沢たかお（57）が主演とプロデューサーを務める「沈黙の艦隊」シリーズの映画第2作「−北極海大海戦」（吉野耕平監督）初日舞台あいさつが26日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた。席上に、23年の第1作の「DIGNITY」に続き、2作連続で主題歌「風と私の物語」を歌った、歌い手Adoが音声でメッセージを寄せた。

Adoは「大沢たかおさん、皆さん。おめでとうございます」と公開初日を祝福。「私が生まれる前の作品ですが、現代にも通じる壮大なメッセージが込められたメッセージのある作品だと思っております。携わることができてて、とてもうれしい。ずっと緊張感が貼っている感じで…『風と私の物語』流れてきた時は、やっとフワッとひと息付けるような流れも含め、日本で生き、今、生活する人には触れていただきたい作品」と作品を評した。そして「たくさん、聴いていただけると、うれしいです」と観客に呼びかけた。

大沢は「まず、今の本物なのかなと？ 誰か。別の人間が言っているんじゃないかと」とジョークを口にして、場内を笑わせた。そして「1からお世話になっているキーパーソンであり、歌。水中戦、選挙…皆さんのところに届けるのが最後の仕事。現実の世界に、優しく戻してくれる意味では、なくてはならない人と歌」と、Adoに感謝した。

「沈黙の艦隊」は、漫画家かわぐちかいじ氏（77）が1988年（昭63）から96年まで漫画誌「モーニング」に連載し、累計発行部数3200万部（紙・電子）を誇る同名漫画が原作。日米共同で極秘裏に建造された日本初の超高性能原子力潜水艦シーバットの艦長となり、日本人でありながら米艦隊所属となった海江田四郎が、理想の世界の実現を目指し、核ミサイルを積んで乗員76人を伴い航海中に反乱逃亡。自らを国家元首とする独立戦闘国家「やまと」を全世界へ向けて宣言。日本との交渉を進める意向を示すと米国は核テロリストと判断し、撃沈を図った。

前作のドラマ「−シーズン1〜東京湾大海戦〜」後半では、沖縄沖海戦、東京湾が舞台となるバトルシーンを描いた。海江田は、天才的な操舵（そうだ）で幾つもの海戦を潜り抜け、海上自衛隊をも巻き込んだ東京湾での大海戦で米第7艦隊を圧倒し、国連総会へ出席すべくニューヨークへ針路をとった。それを受けた「−北極海大海戦」では、冷たい北の海で繰り広げられる緊迫の魚雷戦。砕ける流氷を回避しながら、最新鋭潜水艦同士が激しくぶつかり合う、原作漫画随一のバトルシーンとなった北極海大海戦を描いた。さらに、連載当時にテレビ特番が組まれるほどの社会現象となった、やまとの是非をめぐって衆議院が解散され、行われた「やまと選挙」も描いた。

この日は、フリージャーナリスト市谷裕美役の上戸彩（40）民自党から独立した鏡水会（きょうすいかい）の代表・大滝淳役の津田健次郎（54）フリーカメラマン森山健介役の渡邊圭祐（31）やまとの副長・山中栄治を演じた中村蒼（34）内閣総理大臣・竹上登志雄役の笹野高史（77）官房長官・海原渉役の江口洋介（57）も登壇した。

◆「沈黙の艦隊 北極海大海戦」冷たく深い北の海を、モーツァルトを響かせながら潜航する原子力潜水艦「やまと」は「大」いなる平「和」と名づけられ、米第7艦隊を東京湾海戦で圧倒。ニューヨークへ針路を取り、米国とロシア国境線のベーリング海峡にさしかかった時、背後に1隻の潜水艦が迫った。それは、ベネット大統領が「核テロリスト やまとを撃沈せよ−−」と送り込んだ、やまとの性能をはるかに上回る米国の最新鋭の原潜「アレクサンダー」だった。時を同じくして、日本では衆議院解散総選挙が行われる。やまと支持を表明する竹上首相（笹野高史）は、残るも沈むも、やまとと運命を共にすることとなる。海江田四郎（大沢たかお）は、この航海最大の難局を制することができるのか。