ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、サクマ製菓の「サクマドロップス」とコラボレーションした「サクマドロップスアイスバー」を、9月30日から全国のファミリーマート約1万6300店で発売する。

「サクマドロップス」は、1908年に誕生してから117年経った現在まで変わらず人気を博しているロングセラー商品。今回、ファミリーマート初のコラボレーション商品として「サクマドロップスアイスバー」を発売する。昔懐かしい駄菓子をイメージしたミックスフルーツ味のアイスに、砕いた7種類のサクマドロップスを混ぜ込んだホワイトチョコレートでコーティングし、カラフルな見た目と砕いたキャンディの食感が楽しめる。



「サクマドロップスアイスバー」

長きにわたり愛され続ける「サクマドロップス」が持つどこか懐かしい味わいと、新しい魅力を、この機会にぜひ試してみてほしい考え。

商品特長は、「サクマドロップス」を使用したアイスバー。駄菓子をイメージしたミックスフルーツ味のアイスに、砕いた7種類のサクマドロップスを混ぜ込んだホワイトチョコレートでコーティングした。

［小売価格］198円（税込）

［発売日］9月30日（火）

