リンガーハットは、とんかつ専門店「浜かつ」において、秋冬の季節メニューとして“広島産”の牡蠣を使用した〈牡蠣ふらい〉メニューを、10月1日から期間限定で販売する。

浜かつの〈牡蠣ふらい〉は毎年季節限定メニューとして登場しており、多くの消費者から好評を得ている人気商品。広島産の牡蠣は、旨味が濃厚で雑味が少なく上品な味わいだとか。サクサクな衣で包んだ牡蠣はぷりっとした歯ごたえで、噛んだ瞬間に磯の香りが広がり、ミルキーな旨味を堪能できる。

〈牡蠣ふらい〉と一緒に好みの組み合わせを選べる、バラエティ豊かな御膳全3種類を用意した。





ヒレかつとエビフライが入った人気の「牡蠣ふらいとヒレ御膳」、ロースかつとヒレかつが両方楽しめる「牡蠣ふらいと盛り合わせ御膳」、牡蠣ふらいとチキンかつ、季節野菜のフライ（2種）が楽しめる「牡蠣ふらいとチキン御膳」を販売する。

「牡蠣ふらいとチキン御膳」は、ランチタイムではランチメニューとして100円引きの1480円（税込）でお得に楽しめる。

「牡蠣ふらい」（300円：税込）は単品でも注文が可能なため、好きな商品にプラスして食べることができる。

御膳についてくるゆで卵たっぷりの特製タルタルソースは、毎日店舗で手仕込みしており、爽やかな口当たりで牡蠣ふらいの味わいをより豊かに演出する。

「浜かつ」では、今後も「もっと、おもてなし。」をテーマに、消費者にもっと愛してもらえるブランドを目指し、サービスの提供に努めていく考え。

［小売価格］

牡蠣ふらいとヒレ御膳：1980円

牡蠣ふらいと盛り合わせ御膳：1780円

牡蠣ふらいとチキン御膳：1580円

（すべて税込）

［発売日］10月1日（水）

リンガーハット＝https://www.ringerhut.co.jp