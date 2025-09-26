「暑いけど、秋のムードも取り入れたい…」、一着で“いいとこ取り”のセットアップが登場
「まだ暑い日もあるけれど、夏服にはもう飽きた」そんな声に応えて、季節の変わり目に寄り添うブラウスセットアップが洋服の青山に登場。9月9日より、主要140店舗とオンラインストアで、夏素材の快適さに秋らしい色合いを取り入れた新作が販売されている。
【写真】仕事服に身を包んだ白石麻衣、“ちゃんと見える”のにお洒落も叶う
季節の移り変わりが曖昧になりつつある中で、年間を通して着られる服の需要は高まっている。特に9月は暑さが残りやすく、秋服を着る機会が減少している一方で、消費者からは「夏服に飽きた」「秋色で季節感を出したい」という声が多く寄せられている。今回の新作は、見た目は秋服でありながらも夏並みの快適さを実現することを狙った。
展開されるのは、シャツブラウス、パンツ、プリーツスカートの3型。同色同素材で揃え、キャメルカラーを採用することで秋らしい温かみを演出した。生地は吸水速乾性、ウォッシャブル、UVカットといった機能を持つ夏素材を用い、汗をかいても快適に過ごせる仕様になっている。
ブラウスには光沢感のある同色ボタンを採用。プリーツスカートは太めのプリーツで落ち着いた印象に仕上げ、軽快すぎる印象を抑えた。セットアップとしても、単品で羽織りシャツとしても使える汎用性の高さが特徴で、これからの時期のコーディネートに幅を広げる。
洋服の青山では今後も、気候の変化に合わせたビジネスウエアを提案していく方針だ。今回のセットアップは「秋を感じたいが暑さには耐えられない」という需要に応えるアイテムとして、シーズン初めのワードローブに加えたい一着となっている。
