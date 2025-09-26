Xフォロワー66万人の人気コスプレイヤー柳丸さん死去 闘病続けていた【報告全文】
人気コスプレイヤーの柳丸さんが、16日に亡くなった。26日、柳丸さんのXおよび所属のMETEORA st.のホームページで伝えられた。
【写真】亡くなる1ヶ月前にも…Xで写真を投稿していた柳丸さん
柳丸さんは、Xのフォロワー66万人を誇る人気コスプレイヤー。Xでは「柳丸 逝去のお知らせ」として「いつも温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。このたび柳丸はかねてより闘病を続けてまいりましたが、令和7年9月16日に安らかに永眠いたしました。ここに生前のご厚誼に心より御礼申し上げます。突然のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げますとともに、これまで支えてくださったファンの皆様、関係者の皆様に改めて感謝申し上げます」と報告。
続けて「また、長らくご愛願いただきましたファンクラブならびに公式SNSアカウントにつきましては、令和7年11月末日をもちまして閉鎖させていただく運びとなりました。皆様からいただいた応援や温かいお言葉の数々は、柳丸にとって何よりの励みでございました。ここに謹んで柳丸の逝去をご報告申し上げますとともに、生前賜りましたご厚情に深く感謝し、心より御礼申し上げます。令和7年9月26日 柳丸の妹」と結んだ。
■所属先の報告全文
平素より柳丸を応援いただき、誠にありがとうございます。
このたび弊社所属の柳丸は、令和7年9月16日に永眠いたしました。これまで温かいご支援を賜りましたファンの皆様、関係者の皆様に心より御礼申し上げます。
突然のご報告となりましたことを心よりお詫び申し上げますとともに、生前のご厚情に深く感謝し、ここに謹んでご報告申し上げます。
令和7年9月26日
METEORA st.
【写真】亡くなる1ヶ月前にも…Xで写真を投稿していた柳丸さん
柳丸さんは、Xのフォロワー66万人を誇る人気コスプレイヤー。Xでは「柳丸 逝去のお知らせ」として「いつも温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。このたび柳丸はかねてより闘病を続けてまいりましたが、令和7年9月16日に安らかに永眠いたしました。ここに生前のご厚誼に心より御礼申し上げます。突然のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げますとともに、これまで支えてくださったファンの皆様、関係者の皆様に改めて感謝申し上げます」と報告。
■所属先の報告全文
平素より柳丸を応援いただき、誠にありがとうございます。
このたび弊社所属の柳丸は、令和7年9月16日に永眠いたしました。これまで温かいご支援を賜りましたファンの皆様、関係者の皆様に心より御礼申し上げます。
突然のご報告となりましたことを心よりお詫び申し上げますとともに、生前のご厚情に深く感謝し、ここに謹んでご報告申し上げます。
令和7年9月26日
METEORA st.