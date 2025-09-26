クラシエ（ホームプロダクツカンパニー）は、ヘアスタイリング剤専門ブランド「プロスタイル」からサンリオの人気キャラクターとコラボレーションしたデザインパッケージの「ヒートケア＆スタイリングシリーズ」を、10月24日に数量限定発売する。

1990年のブランド誕生から35周年を迎える「プロスタイル」は豊富なラインアップで幅広い年代の人に愛用されてきた。中でも日常的にヘアアイロンを使用する人に向けた、高熱から髪を守る「ヒートケア＆スタイリングシリーズ」は、ヘアアイロンの熱を利用し、髪を補修して艶を与えるスタイリング剤となっている。

今回、「プロスタイル」の35周年を記念し、サンリオの人気キャラクターとコラボレーションした「ヒートケア＆スタイリングシリーズ」3品が登場。コラボ第2弾は、チェック柄でレトロな可愛いさを表現した。

毛先までうるおい寝ぐせをリセットする「ミストシャワー」は「タキシードサム」、さらさらな指通りと理想の髪型をキープする「ローション」は「あひるのペックル」、しっとりうるおいを与え、柔らかにまとめる「ミルク」は「けろけろけろっぴ」とコラボ。それぞれのキャラクターたちが、ヘアアイロンを手に音楽に合わせてスタイリングを楽しむ姿が描かれており、毎朝のスタイリングの時間を明るく盛り上げてくれる。

商品特長は、高熱から髪を守り、熱を与えることで髪が美しくなるヘアアイロンユーザー向けのスタイリングシリーズ。アイロンをすることで髪が美しくなる「ヒートリファインテック」採用した。アイロンの熱で髪と結合し補修する成分（メドウフォーム−δ−ラクトン）配合で、アイロンをしながら髪をケアし、同時にベールで包みこんだような髪へ導き、艶を与えることで、髪をさらに美しく導く。高熱から髪を守る「熱ダメージブロック成分（PEG−12ジメチコン）」を配合した。スタイリング効果×グロス効果の「質感コントロール処方（「ミルク」と「ローション」が該当）」を採用。髪型を形作ることで質感＝ツヤをコントロールし、髪を美しくスタイリングする。みずみずしい「ペア＆ジャスミンローズ」の香りとなっている。

＜ヒートケア＆スタイリング ミストシャワー＞は、寝ぐせ・ハネを素早くリセットし、ベースを整える。うるおい成分「ローズウォーター」配合で毛先までうるおい浸透する。

＜ヒートケア＆スタイリング ローション＞は、さらさらな指通りとツヤを与えるローション。アレンジスタイルキープ さらさらなのに理想の髪型をキープする。

＜ヒートケア＆スタイリング ミルク＞は、しっとり潤いを与え、まとまるミルク。毛先までしっとりした仕上がりとなる。ミルクが髪を包み込み、しっとり柔らかな潤い髪へ導く。

［小売価格］オープン価格

［発売日］10月24日（金）

クラシエ＝https://www.kracie.co.jp