「骨に菌が入ってしまい」起き上がれず…永久シード52歳ゴルファーが2カ月の入院生活を告白　3か月ぶりのインスタ更新

約2か月入院していたことを明かした片山晋呉(C)Getty Images

男子プロゴルファーの片山晋呉が、9月26日に自身のインスタグラムを更新。6月から約2か月の入院生活を強いられていたことを報告した。

ツアー通算31勝を誇り、永久シード権を持つ52歳のレジェンドは、同25日に開幕した「日本プロゴルフシニア選手権」（茨城県・イーグルポイントGC）の会場に飾られているウルトラマンの写真とともに、メッセージを添付。「6月から二か月ほど入院をしていました…骨に菌が入ってしまい全く起き上がる事出来ない状態になりました」（原文まま）と打ち明けた。

【写真】「骨に菌が入ってしまい…」2か月の入院を強いられた片山晋呉の投稿

「退院して一か月ほど経ちリハビリはじめています」と現状を説明し、27日からテレビ解説で復帰する旨もつづった。

3か月以上更新がなかったため、心配していたファンも多かった。コメント欄には「なんと、、、」「無理なさらずに」「大変でしたね」「お帰りなさい」「また楽しみにしております」「早く元気になって」といった回復を願う声が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]