「すごい色気だ」「息をのむほどの美貌」英女子代表FWの胸元が大胆露わな“美しすぎる”ドレス姿に脚光！「美人にもほどがある」
イングランド女子代表FWの美しすぎる一枚に注目が集まっている。
アーセナル女子に所属するクロエ・ケリーが、自身のインスタグラムを更新。９月22日に行なわれたバロンドール授賞式での自身のショットを公開した。
「特別な才能を持つサッカー界の偉人たちが集まるこの場にいられることは、本当に光栄です」
授賞式に出席した喜びのコメントとともにアップロードされた複数枚の写真で、ケリーは肩、胸元、ウエストを大胆に露出したセクシーな黒いドレス姿を披露。ブロンドの髪が映えるモノクロコーデで、レッドカーペットの上でポーズを決めている。
これにはファンも絶賛。「すごい色気だ」「なんて美しいんだ、クロエ」「美人にもほどがある」「素敵！あなたのドレス、本当に美しいわ」「息をのむほどの美貌だ」といった声が上がった。
なお、2025年の女子バロンドールでケリーは全体の５位。この結果に対して、投稿には「クロエはバロンドール受賞に値する」「なぜ５位なんだ」「最低でも２位だろ」「腹立たしい」など声も多く寄せられた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】アーセナルの美女ケリーが公開した“大胆セクシードレス”姿をチェック！
