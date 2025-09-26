「まってやばい」賀来賢人、『今際の国のアリス』配信開始を報告「お風呂入ってる！」「イケメンすぎる」
俳優の賀来賢人さんは9月25日、自身のInstagramを更新。ドラマの告知で自身のモノクロショットを披露しました。
【写真】賀来賢人のドラマ告知のイケメンショット
「こういう雰囲気の演技大好き」賀来さんは「GAME START」とつづり、1枚の写真を投稿。この日配信された自身出演のNetflixドラマ『今際の国のアリス』シーズン3の告知のようです。賀来さんは室内にあるタイル模様のプールに服のまま入った姿を見せています。プールの隣にはホワイトボードが置かれ、非現実的な怪しい雰囲気が。賀来さんが演じるキャラクターに関係しているのでしょうか。作品の空気感が伝わるショットとなっています。
ファンからは、「楽しみ楽しみ」「お風呂入ってる！」「今際の国のアリス3シーズン楽しみ過ぎます」「イケメンすぎる」「カッコいい」「まってやばいイケメンすぎます」「最高！！！！」「ワクワク」「こういう雰囲気の演技大好き」と、称賛の声が相次ぎました。
カルティエへ！自身のInstagramで仕事の告知やオフショットなどをたびたび公開している賀来さん。19日の投稿では「カルティエ 銀座4丁目ブティックが9月19日にオープンします」と、カルティエ 銀座4丁目ブティックを訪れた様子を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
