料理家の和田明日香（38）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。“料理家像”についてAIと問答したことを明かした。

「昨日、晩ごはんに煮豚を作った」と書き出した和田。これまで利用したことがなかったというChatGPTに、煮豚のレシピに関する疑問をぶつけたことを明かし、「なんだかたのしくなってきた私は、さらに聞いてみた。『煮豚と関係ない質問なんですけど。日本では、料理家がネイルをしていると批判されてしまうのは何故ですか？海外ではそんなことなさそうなのに』」と質問したという。

すると「日本では料理をする人に清潔感を求めます。海外ではそれよりも、自分らしさを表現することが求められます」との回答が。「じゃあ、日本の料理家が自分を表現するために、たとえば自由にネイルができるようになるためには、どうすればいいですか？」と続け、「ネイルがしたくて聞いたわけじゃない」と断った。

これには「受け取る側が、海外の料理家を見る機会を増やすなどして“料理家にもいろいろなタイプの人間がいる”ということに慣れるといいですね」と返ってきたことを報告。「みなさんはどう思うだろうか。レシピに書かれていることが本当に正しいのか。料理家に求めることってなんなのか。料理家は受け取る人に理解を求めてもいいのか」とし、「美味しいもの好きの人たちと議論してみたいと思いながら、明日の弁当を仕込んでいる」とつづった。