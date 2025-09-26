「今日好き」中川そら、セルフヘアカット動画に反響「上手すぎ」「可愛さ増してる」
【モデルプレス＝2025/09/26】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜22時〜）に参加していた中川そらが25日、自身のInstagramを更新。前髪をセルフカットする様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】中川そら、セルフヘアカットでイメチェン
中川は「前髪きる」とコメントし、ハサミを使って前髪をカットする過程を披露。カット前後の変化を見せている。
この投稿に、ファンからは「似合う」「可愛い」「器用」「上手すぎ」「可愛さ増してる」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。中川は「九龍編」「卒業編」「卒業編2024inセブ島」に参加していた。（modelpress編集部）
