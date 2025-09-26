BE:FIRST・RYOKI（三山凌輝）＆趣里、第1子誕生を報告「守るべきものを必ず守っていきます」
【モデルプレス＝2025/09/26】7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のメンバーで俳優のRYOKI（リョウキ・三山凌輝／26）と女優の趣里（35）が9月26日、それぞれのInstagramを更新。第1子が誕生したことを報告した。
【写真】三山凌輝＆趣里、第1子と指重ね合う報告写真
2人は、8月29日に結婚と趣里の妊娠を発表。今回の投稿では、第1子が2人の指を握るショットを添えて、「先日、無事に第1子が誕生した事をご報告します」と報告。「変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私達の両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます」と周囲への感謝を述べるとともに「今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私達が持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます。同時に応援して下さる皆さんにも優しさと愛で溢れる日常がありますように」と結んでいる。
三山は1999年4月26日生まれ、愛知県出身。2021年にオーディション「THE FIRST」を経て結成されたBE:FIRSTのメンバー。俳優としても活躍し、主な出演作は映画「HiGH＆LOW THE WORST X」（2022）やドラマ「往生際の意味を知れ！」（2023）、「生理のおじさんとその娘」（2023）、連続テレビ小説「虎に翼」（2024）など。2025年には自身初の主演映画「誰よりもつよく抱きしめて」が公開された。現在BE:FIRSTとしての活動は休止中。
趣里は1990年9月21日生まれ、東京都出身。父は俳優の水谷豊、母は元キャンディーズの伊藤蘭。2011年、「3年B組金八先生ファイナル〜『最後の贈る言葉』4時間SP」で女優デビュー。2018年、主演を務めた映画「生きてるだけで、愛。」では、第33回高崎映画祭最優秀主演女優賞、第42回日本アカデミー賞新人俳優賞、おおさかシネマフェスティバル2019主演女優賞を受賞。2023年にはNHK連続テレビ小説「ブギウギ」でヒロインに抜擢され、主題歌も担当した。（modelpress編集部）
