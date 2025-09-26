トヨタの新型「ステーションワゴン」まもなく発売！ 精悍タフ仕様の「カクカクボディ」×全長4.8m「ひろびろサイズ」！ 新型「bZ4Xツーリング」に注目！

今どき珍しい「ステーションワゴン」の新型モデルとは

トヨタが全長4.8m級の新たな大型ツーリングワゴンを、2026年春ごろより日本国内で発売する予定と発表しました。

しかも中身はBEV（バッテリーEV：電気自動車）とのこと。いったいどのようなクルマなのでしょうか。

トヨタの新型「アウトドア」モデルに注目！［画像は北米仕様の「bZ4X Woodland」］

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの新型「ステーションワゴン」です！ 画像で見る（30枚以上）

2025年5月、トヨタの北米事業統括組織「トヨタモーター・ノースアメリカ」は、新型BEV「bZ4X woodland（ウッドランド）」を世界初公開しました。北米では2026年初旬に発売される予定です。

なお日本でも、2026年春頃より新型「bZ4X Touring（ツーリング）」の名称で発売の予定だといいます。

bZ4Xウッドランドのボディサイズ（開発目標値：北米仕様）は、全長4830mm×全幅1860mm×全高1620mm、ホイールベース2850mm。

同時発表された2026年モデル「bZ」（日本名「bZ4X」マイナーチェンジモデル）とホイールベースは同じですが、全長は約4688mのbZに対して約140mm長くなっており、その差は主に荷室周りの広い空間へ充てられているとみられます。

いわばbZ4Xのステーションワゴンモデルといえるでしょう。

日本で販売されている「クラウン」のステーションワゴンモデル、「クラウン エステート」が、全長4930mm×全幅1880mm×全高1620mmですので、bZ4Xウッドランドはそれよりもやや小ぶりなサイズ感です。

北米仕様のパワートレインは全グレードで全輪駆動（AWD）となっており、駆動用モーターのシステム出力は375hp（350ps）を発揮します。

EV航続距離は最大260マイル（約418km）、DC急速充電を利用すれば10〜80％まで約30分で充電可能とされています。

北米の充電システム（NACS）ポートに対応しているため、北米各地に張り巡らされた数千基規模のDC急速充電ステーションを利用できるのも強みです。

エクステリアは、オフロードSUVを強調したデザインが採用されており、標準装備のルーフレールやブラック塗装の樹脂フェンダー、8.3インチ（約208mm）という最低地上高やオプション設定のオールテレインタイヤなどにより、ワイルドな雰囲気を演出。

車両後端のDピラーまわりや立ち上がったリアウインドウの造形からも、大量の荷物積載に適したステーションワゴンらしさが感じられます。

また3500ポンド（約1600kg）の牽引能力を備えるなど、ミドルサイズSUVとしてのユーティリティも充実しており、都市型SUVを意識したbZとは対照的なキャラクターとなっています。

インテリアには、トヨタ独自の新素材「ソフテックストリムシート」（レザーより軽量かつ高耐久）を標準装備しています。

またマルチテレインモニター付きパノラミックビューモニターや、14インチの大型マルチメディアタッチスクリーン、デュアルワイヤレスQi充電、アンビエント照明なども装備。

プレミアムパッケージを選択すると、JBLプレミアムオーディオや運転席メモリ付きベンチレーテッドフロントシート、パノラマムーンルーフ、フロントラジエントヒーターといった快適装備も追加されます。

※ ※ ※

前述の通り日本では2026年春ごろより発売予定で、北米のbZ4Xウッドランドとほぼ同じ仕様で登場すると思われます。

多くのBEVがクロスオーバーSUVのデザインを採用する中で、ツーリングワゴンに近いスタイルを取り入れた新型bZ4Xツーリング。

新たな選択肢としてBEVファンを悩ませる存在になることは間違いなく、今後の展開に大いに期待したいところです。