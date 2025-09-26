阿部寛のボディに驚嘆。”炎上”に負けない強靭な肉体と精神を鍛える場所

厚生労働省の調べによると、2022年の時点で男性の平均寿命は81.05歳、日常生活が支障なく送れる健康寿命は72.57歳だった（ちなみに女性は平均寿命87.09歳、健康寿命は74.45歳）。つまり、なんらかの問題を抱えながら日常を過ごさなくてはならない年数差が8.48年もあるというのだ（女性は12.64年!）

できることなら命果てるその日まで美味しいご飯を食べ、行きたいところに行ける生活を送りたいと誰もが願うはず。そのためにも今のうちからの体づくりは必要不可欠だろう。

身体を鍛えれば、自ずと心も健やかに整うということを、雄弁に物語る肉体の持ち主がいる。俳優、阿部寛さんだ。

新作映画『俺ではない炎上』では真冬のロケ地でパンツ一枚の裸姿になり迫真の演技をこなした彼には、今年61歳を迎えたとは思えないその肉体で、目を見張るほどの美しさもあった。映画公開を記念したインタビュー後編では心と鍛錬や撮影の裏話について伺っていく。

「ジムは静かでポジティブな場」

――最新主演作『俺ではない炎上』で、事実無根の炎上で殺人犯に仕立てられ、警察や私人逮捕を狙う動画配信者などから逃げ続ける山縣泰介を演じています。泰介は知恵を絞り、ランニングで鍛えた身体能力を駆使して逃げ続けます。阿部さんご自身の体力作りは、ジムで行っていると伺いました。

「ジムで体を鍛えることが多いですね。週に一回行ければいいかな。大抵は、体型を維持するという程度ですが、アクションの仕事があったりすると、そのためのメニューをトレーナーに組んでいただきます。これはモデル時代から続けているので、40年近くなりますね。まだジムが今のようにたくさんなかった時代です。僕がジムに行く理由は体を鍛えるだけではなく、精神も鍛えることができるから。

肉体を鍛えることは、気持ちも高揚させるし、ジムに通っている人たちも前向きな人ばかり。その空間に身を置いてるだけで、なぜか気持ちが元気になるんです。具合の悪そうな人はほぼいないですからね。みんなお互いのトレーニングをそれぞれやっているだけで、会話を交わすこともないのに、不思議な一体感がある」（阿部寛さん、以下同）

――センセーショナルな投稿に飛びつく前に、立ち止まって考える。安定した心のためには、肉体を鍛えることも大切なのかもしれません。阿部さん演じる山縣泰介も仕事が忙しい中、運動を続けていました。

「この映画の主人公も、ゴルフやジョギングなどをし、体力に自信がある。だから逃げてしまったんでしょうね。僕なら犯人じゃないならすぐに警察に行きますけど(笑) 動画配信者に追われて廃車置き場に逃げ込むシーンがあるんですが、窮地に追い込まれた人間がよく描かれています。必死だからこそ、寸前のところで奇策が閃めきます。人間は追い込まれると余計なことをしてしまうか、普段なら考えもつかないような奇策がひらめくのでしょうね。

僕も以前舞台で大事な場面の持ち道具を置いてきてしまって、その時はいつもなら到底思いつかないような対処策を思いついたことがありました。結果、多少演出が変わったと思われる位で、誰も僕の失敗に気づきませんでした。その時対処出来たことが後で自分の自信になりましたし。

「逃げながら取り戻したのは人間性」

「美保純さんとのスナックのシーンも印象に残ってます。既に警察からも殺人犯として追われている泰介が、あるスナックに入るのですが、撮影に入る前から、店の入り方が難しいなと思っていたんです」

――疲れ果てた表情で、深夜に店の前にいるスポーツウエア姿の大柄な中年男性……さらに追われているから挙動がおかしい。

「ママ役の美保純さんが、絶妙なやさぐれ感を出してくれていて、自然に店の中に入れるような流れを作ってくれました。美保さんに感謝してます。すごい気に入ったシーンになりました」

――エリート社員が殺人犯に仕立てられ、ひたすら逃げる。その過程で人間らしさや他者への想像力を得ていく物語でもありました。

「SNSでの無責任な拡散、事実無根の炎上で、泰介は地位も信用も全てを失います。逃亡犯の彼に、部下や同僚が見せた態度、家族の対応などから、現実を知り、お互いが見えている世界がズレていることを、目の当たりにする。

それを受け止めて、泰介は人間性を取り戻していく。現代社会の問題を扱いながら、家族の再生の物語でもあります。

この作品を通して、家族や人との繋がりの大切さを感じてもらえたら嬉しいです」

作品は、初共演となる芦田愛菜さんは謎の大学生役で、4度目の夫婦役となる夏川結衣さんとの息の合った演技も見どころだ。また、大学生インフルエンサーとして、藤原大祐さんが、取引先企業の若手社員を長尾謙杜（なにわ男子）さんほか、多くの俳優が出演。

身に覚えのないSNSの投稿により、瞬く間に犯人と断定され、群衆の共通の敵となり誹謗中傷を集める「炎上」は、誰にも起こりうる、現実と地続きの悪夢。これを「明日は我が身」と思うか、「対岸の火事」と思うか、ぜひ作品を見て感じてほしい。

【阿部寛】

1964年神奈川県生まれ。1985年にモデルとしてデビュー、1987年『はいからさんが通る』主演以降、映画やテレビドラマで活躍。1993年舞台『熱海殺人事件〜モンテカルロ・イリュージョン〜』以降、舞台作品も多数。2013年映画『テルマエ・ロマエ』日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞。

撮影／大坪尚人(講談社写真映像部) ヘアメイク／AZUMA スタイリスト／土屋詩童

