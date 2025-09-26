オリックスのルイス・ペルドモ投手（３２）が２６日、大阪・関西万博で開催されたドミニカ共和国による特別イベント「超・つながるホームラン〜オリックス・バファローズと共に、野球を通じてドミニカ共和国を世界につなぐ〜」に出演した。

同国出身のペルドモは２３年にロッテに加入し、２４年からはオリックスでプレー。今季も中継ぎの一角として、４９試合に登板し、２勝４敗３３ホールド、防御率２・８５の数字を残している。

歓迎式典では「日本の皆様の野球への情熱は、ドミニカ共和国人が持っている情熱と非常に似ていると思います。野球というのは、世界をつなぐ橋であるということを示している」とあいさつ。続けて「若い人たちにお伝えしたいことがあります。信念を持って努力をして、頑張れば、夢はかないます。全てかなうのです。そして、まさに私がその証明です。夢というものに国境はありません。ありがとうございます。ぜひ、野球を楽しんでください」と熱く語ると、夢洲に詰めかけたオリックスファンからは盛大な拍手が送られた。

その後は、幼少の頃から親しんだペットボトルのキャップを使うミニ野球の「ビティージャ」を１４年ぶりに実演。最後はエドワルド・ペレス駐日大使、球団マスコットのバファローブル＆ベルとともにドミニカ共和国のパビリオンを訪問し、ファンとの交流を楽しんだ。

「多くの人々に会えて、とても楽しく過ごすことができた。日本は私にチャンスをくれて、今ここに来させてくれているので、うれしく思っています」と総括。チームが２年ぶりのＣＳ進出を目前に控えるなか「私にパワーをくれた。もちろん、いつも日本一になりたいと思うけど、とにかく自分のベストを尽くす」とフル回転を誓った。