バンダイは、「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」の新商品情報を公開した。

今回玩具「DXリョウテガソード」、「DXテガソード&グーデバーン 超人神一体セット スペシャルクリアカラーver.」の商品情報が公開された。

DXリョウテガソード

10月11日 発売予定

価格：9,900円

本商品は特撮テレビドラマ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」に登場するアイテム「リョウテガソード」を玩具で再現したもの。

付属のセンタイリングをリョウテガソードにセットすることで最強フォームに変身なりきりが楽しめ、センタイリング各種を個別認識し、様々な発光・音声が発動する。また、歴代レッドのリングに紐づく必殺技音も収録されている。

別売りの「DXテガソード」と合体し、ゴジュウジャー最強のロボ「リョウテガソード」が完成する。

DXテガソード＆グーデバーン 超人神一体セット スペシャルクリアカラーver.

11月1日 発売予定

価格：14,300円

本商品は玩具「DXテガソード」と「DXグーデバーン」をスペシャルクリアカラー仕様にしたセット商品。

各商品にセンタイリングをセットすることで変身なりきりが楽しめる。また、変形させることでロボットモードにすることができる。

そして、2体を合体させることでテガソードホワイトバーン クリアカラーver.が完成する。

(C)テレビ朝日・東映AG・東映