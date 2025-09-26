「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」より「DXリョウテガソード」が10月11日に発売「DXテガソード＆グーデバーン 超人神一体セット スペシャルクリアカラーver.」も11月1日に発売
バンダイは、「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」の新商品情報を公開した。
今回玩具「DXリョウテガソード」、「DXテガソード&グーデバーン 超人神一体セット スペシャルクリアカラーver.」の商品情報が公開された。
DXリョウテガソード
10月11日 発売予定
価格：9,900円
本商品は特撮テレビドラマ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」に登場するアイテム「リョウテガソード」を玩具で再現したもの。
付属のセンタイリングをリョウテガソードにセットすることで最強フォームに変身なりきりが楽しめ、センタイリング各種を個別認識し、様々な発光・音声が発動する。また、歴代レッドのリングに紐づく必殺技音も収録されている。
別売りの「DXテガソード」と合体し、ゴジュウジャー最強のロボ「リョウテガソード」が完成する。
DXテガソード＆グーデバーン 超人神一体セット スペシャルクリアカラーver.
11月1日 発売予定
価格：14,300円
本商品は玩具「DXテガソード」と「DXグーデバーン」をスペシャルクリアカラー仕様にしたセット商品。
各商品にセンタイリングをセットすることで変身なりきりが楽しめる。また、変形させることでロボットモードにすることができる。
そして、2体を合体させることでテガソードホワイトバーン クリアカラーver.が完成する。
＼⚔️最新おもちゃ情報解禁⚔️／#ナンバーワン戦隊 #ゴジュウジャー より新商品情報を公開！- スーパー戦隊おもちゃウェブ公式 (@bandai_sentai) September 26, 2025
▼詳細はこちらhttps://t.co/SDqHQUlmHU#センタイリング #リョウテガソード #テガソード pic.twitter.com/0y77KwmUJ0
(C)テレビ朝日・東映AG・東映